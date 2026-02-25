  • İSTANBUL
Manchester United’ın stadı Old Trafford’da iftar vakti!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın sahası Old Trafford'da iftar etkinliği düzenlendi. Müslüman Taraftarlar Kulübü tarafından düzenlenen iftara, Faslı savunma oyuncusu Noussair Mazraoui'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İngiltere’de Old Trafford Stadı, iftar etkinliğine ev sahipliği yaptı. Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından düzenlenen iftara, Manchester ekibinin Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe katılanlar, oruçlarını 75 bin kişilik dünyaca ünlü Old Trafford Stadı'nda okunan ezanla açtı.

MUMSC Başkanı Asif Mahmoud, Old Trafford'da iftar organizasyonu yaparak bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manchester ekibinin altyapı antrenörü Imran Hamid de organizasyonun gençler için bir ilham kaynağı olmasını dileyerek, "A takım oyuncularından bazılarının gelip deneyimlerini paylaşması bir lütuf. Umarım bugün burada olan çocuklardan bazıları, bir gün A takım oyuncusu olarak gelecekteki etkinliklerde konuşma yaparlar." ifadelerini kullandı.

