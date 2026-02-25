Ankara'da İslam dünyasıyla gönül sofrası! Bakan Fidan büyükelçilerle iftarda buluştu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen bu anlamlı buluşmada Bakan Fidan, büyükelçiler ve Türkiye'de faaliyet gösteren İİT kuruluşlarının yöneticileriyle aynı sofrayı paylaştı.
