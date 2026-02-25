  • İSTANBUL
Gündem Ankara'da İslam dünyasıyla gönül sofrası! Bakan Fidan büyükelçilerle iftarda buluştu!
Gündem

Ankara'da İslam dünyasıyla gönül sofrası! Bakan Fidan büyükelçilerle iftarda buluştu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara'da İslam dünyasıyla gönül sofrası! Bakan Fidan büyükelçilerle iftarda buluştu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen bu anlamlı buluşmada Bakan Fidan, büyükelçiler ve Türkiye'de faaliyet gösteren İİT kuruluşlarının yöneticileriyle aynı sofrayı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ve İİT'nin Türkiye'de bulunan kuruluşlarının yöneticileri ile iftar programında buluştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileri ve İİT yetkililerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde iftar programı düzenlendi.

Bakan Fidan, program kapsamında İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileri ve İİT yetkilileri ile bir araya geldi.

