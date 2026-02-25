  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız? İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu İsrailli Gazeteci Meseleyi Anlamış: Erdoğan Yeni Bir OSMANLI Kuruyor! Gözünü vatandaşın fitresine dikti Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik Kazlıçeşme Meydanı moloz yığınlarıyla yok edildi CHP’li İBB ve İSKİ’nin pisliği meydana döküldü Bakan Tekin'e büyük destek! Laikçi züppeliğe topyekûn tepki! Gökyüzünden parçalar yağdı! F-16 faciasının tanığı konuştu İstanbul'da korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi
Gündem Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Samsun'da gemiciyi bıçaklayarak öldüren 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki sanığa verilen 10 yıllık hapis cezası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Vatandaşlar idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istedi.

Olay, 17 Mayıs 2025 tarihinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir pastane önünde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte sahildeki bir restorana yemek yemek için giden gemici Halil Oral (45), yemek sonrası evine döndüğü sırada iddiaya göre 'laf atma' meselesi yüzünden, hakkında 9 suç kaydı bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü.'nün bıçakla saldırdığı Halil Oral, sol göğsünden ve sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Oral, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

 

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan ve 17 Mayıs'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.K.E.Ü. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Sanık hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında B.K.E.Ü., "Öldürmek kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

Mahkeme, B.K.E.Ü.’yü "kasten adam öldürmek" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı ancak yaşı 18’den küçük olduğu için Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili maddelere göre cezasını 10 yıl hapis olarak kararlaştırdı.

Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti
Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti

Gündem

Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti

Ordu’da 3 motosiklete dudak uçuklatan ceza
Ordu’da 3 motosiklete dudak uçuklatan ceza

Yerel

Ordu’da 3 motosiklete dudak uçuklatan ceza

Suç üstü enselenen CHP’li belediyeye 4,7 milyon lira ceza
Suç üstü enselenen CHP’li belediyeye 4,7 milyon lira ceza

Gündem

Suç üstü enselenen CHP’li belediyeye 4,7 milyon lira ceza

Hobi bahçesindeki iğrenç istismara ağır ceza! Zihinsel engelli kadına saldıran sanık hakkında karar verildi!
Hobi bahçesindeki iğrenç istismara ağır ceza! Zihinsel engelli kadına saldıran sanık hakkında karar verildi!

Yerel

Hobi bahçesindeki iğrenç istismara ağır ceza! Zihinsel engelli kadına saldıran sanık hakkında karar verildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Biri

Birileri hala adalet sisteminde hükümeti suclu göstermeye calışıyor. Yuh artık 10 bıcak darbesine nasıl bir ceza
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23