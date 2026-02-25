  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru
Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçının 4'üncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz hakkında TFF'ye resmi başvuru yaptı. Genel Sekreter Uğur Fora, "Hiçbir hakem veya görevli, Beşiktaş formasının ağırlığını ve sporcu onurunu zedeleyecek bir tavır takınma ayrıcalığına sahip değildir." açıklaması yaptı.

Siyah beyazlıların Genel Sekreteri Uğur Fora, Yusuf Ziya Gündüz'ün maç esnasında Uduokhai'ye sergilediği tavırların kabul edilemez olduğunu belirterek hakemle alakalı TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.

Uğur Fora konu ile ilgili olarak ''22.02.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş JK - Göztepe müsabakası sırasında, saha kenarında görev yapan 4. hakemin profesyonellikten uzak, sporun ruhuna aykırı ve futbolcumuza yönelik sergilediği saygısız tavır, kulübümüz tarafından derin bir üzüntü ve öfkeyle takip edilmiştir. Yeşil sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcularımız, yalnızca rakiplerine karşı değil, oyunun tüm paydaşlarına karşı saygı çerçevesinde hareket etmektedir. Ancak maçın yönetiminden ve düzeninden sorumlu bir yetkilinin, çözüm üretmek yerine tahrik edici ve küçük düşürücü bir tutum sergilemesi asla kabul edilemez. Beşiktaş JK olarak, bu hadsiz tavra karşı sessiz kalmayacağımızı camiamızın ve kamuoyunun bilmesini isteriz.

Bu kapsamda söz konusu hakemin sergilediği tutumun görüntülü kanıtları eşliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu nezdinde gerekli resmi başvuru süreci başlatılmıştır. "Hiçbir hakem veya görevli, Beşiktaş formasının ağırlığını ve sporcu onurunu zedeleyecek bir tavır takınma ayrıcalığına sahip değildir. Beşiktaş JK olarak, adaletin sadece skorlarda değil, saha içi davranışlarda da tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.'' açıklamasını yaptı.

