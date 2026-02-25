  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Davutoğlu laikçi yobazlarla bir kez daha tanıştı: Bunları iktidara taşımak isteyen de sen değil miydin?

Düne kadar 28 Şubat zihniyetinin kökünü kazıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için İslami değerlere mesafeli CHP ile ittifak kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'eski dostlarının' gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaştı. Okullardaki Ramazan etkinliklerine savaş açan 'laiklik bildirisine' sert çıkan Davutoğlu, CHP zihniyetine; “Sizi bu millet asla seçmeyecek! O kara günler bir daha gelmeyecek' diyerek isyan etmesi, akıllara 'Bunları iktidara taşımak isteyen de sen değil miydin?' sorusunu getirdi.

Siyaset sahnesinde tutarsızlığın ve savrulmanın ibretlik bir örneği daha yaşanıyor. Bir dönem AK Parti saflarında "dava adamı" profili çizen, ancak hırslarına yenik düşerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bayrak açan Ahmet Davutoğlu, şimdilerde kapılarını açtığı sol cenahın din düşmanlığıyla imtihan ediliyor. Katıldığı bir programda, okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef alan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriyi değerlendiren Davutoğlu, kendisini destekleyen "laikçi yobazlara" ateş püskürdü. Ramazan ayı boyunca sergilenen bu saldırgan tutumu "milletten kopukluk" olarak nitelendiren Davutoğlu’nun bu çıkışı; "Düne kadar bu zihniyetle helalleşen ve onları iktidar koltuğuna oturtmaya çalışan sen değil miydin?" sorularını da beraberinde getirdi.

Okullarda düzenlenen ramazan etkinliklerini ve "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriyi değerlendiren Davutoğlu, "Yine bir kıyamet koptu. Yahu neden ramazanda hassaten belirli çevreler dini konularda bu kadar duyarsız, bu kadar saldırgan, bu kadar milletten kopuk olurlar anlamış değilim. Laiklik bildirisi yayımlıyorlar, 'Niye okullarda ramazan etkinliği yapılıyor'muş. Yahu kardeşim 28 Şubat bitti, unutun, o kara günler gelmeyecek." dedi.

"ÇAĞ DIŞI BU LAİKÇİLİK ANLAYIŞINI BU MİLLETİN BAŞINA MUSALLAT ETMEYİN"

Davutoğlu, Noel ve Paskalya Bayramı'nın dünyanın çeşitli yerlerinde kutlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Siz ne istiyorsunuz Allah aşkına. Niye bu millete düşmanlık yapıp bir taraftan da zaten gerilim arzulayan iktidarın istediği bir ortama sebebiyet veriyorsunuz? Yapmayın yahu. Çağ dışı bir laikçilik anlayışını bu milletin başına musallat etmeyin. Bu millet bu yüzden sizi hiçbir zaman iktidara getirmedi, getirmeyecek."

