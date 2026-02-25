İbadethanede işgal pazarlığı! Siyonist zihniyet sinagogları emlak ofisine çevirdi!

Yahudi aktivist Sivan Barak, Avustralya'daki sinagoglarda Yahudi toplumuna İsrail'in işgal ettiği Filistin'deki toprakların pazarlandığını söyledi.

Avustralya Yahudi Demokratik Derneği (AJDS) üyesi Barak, İsrail'in Filistin'deki işgal ve soykırımına en ön saflarda tepki gösteren Yahudi aktivistlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Barak, Orta Doğu'da barışı desteklemek amacıyla kurulan, özellikle dijital dünya ile fiziksel saha çalışmalarını birleştiren uluslararası bir kuruluş olan MEPEACE'in de üyelerinden biri olarak yıllardır İsrail'in Orta Doğu'daki işgal ve kitlesel ölümlere yol açan saldırılarını protesto ediyor.

AA muhabirine konuşan Barak, Avustralya'daki Yahudilere İsrail'in işgal ettiği Filistin'deki toprakların satılması girişimlerini değerlendirerek, "Filistinli bir adamın gözlerine bakıp onun bir insan olduğunu gördüğüm günden itibaren, halkımın onun halkına karşı işlediği adaletsizlikleri görmeye ve bunlarla mücadele etmeye başladım." dedi.

Barak, söz konusu toprakların satış ilanlarında, tanıtım merkezlerinin sinagoglar olduğu ve pazar günleri etkinliklerin yapıldığının yazıldığını, bu günün Yahudiler açısından kutsal gün olmaması nedeniyle daha fazla katılımın amaçlanmış olabileceğini dile getirdi.

Yapılan reklamlardan Yahudilerin İsrail'e göç etmeye ve arazi satın almaya teşvik edildiğinin anlaşıldığına işaret eden Barak, "İnsanları İsrail'e göç etmeye ve İsrail'de, özellikle de işgal altındaki topraklarda arazi satın almaya teşvik etmekten bahsediyorlar." ifadesini kullandı.

- Filistin topraklarının alınmasına yönelik teşvikler Siyonist ideolojiyle uyumlu

Barak, Filistin topraklarının alınmasına yönelik teşviklerin Siyonist ideolojiyle uyumlu olduğunu savunarak, bu ideolojinin dünya genelindeki Yahudileri Filistin topraklarına yerleşmeye çağırdığını hatırlattı.

Sinagoglarda düzenlenen etkinliklerle "Yahudilerin paralarını (işgal edilen Filistin topraklarında) mülk ve arazi satın almaya yatırmasını teşvik etmek" olduğuna işaret eden Barak, "Amaç Filistin'in kolonileştirilmesine devam etmek ve oradaki Filistinlileri kovmaktır." diye konuştu.

- Toprak satışlarının sinagoglarda yapılması protestoyu zorlaştırıyor

Avustralya'daki Yahudi toplumunun homojen olmadığını vurgulayan Barak, "Yahudi toplumu çok çeşitli görüşlerden oluşur. Siyonizmi destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da var. Bazı Yahudiler İsrail, Siyonizm ve Yahudilik arasında bağ kurulmasını istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Barak, kısa süre önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Avustralya ziyaretine karşı kitlesel protestolar yapıldığını hatırlatarak, protestolarda Siyonizm karşıtı Yahudilerin de yer aldığını ve bunun, Yahudi toplumu içindeki görüş çeşitliliğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin sinagoglarda yapılmasının bilinçli olabileceğine dikkati çeken Barak, "Eğer böyle bir etkinlik sinagogda düzenlenirse ve insanlar bunu protesto etmek isterse, Avustralya'daki yasalar ve politikalar nedeniyle bu protestolar antisemitizm olarak yorumlanabilir. Bu da muhalefeti susturmanın bir yolu olabilir." ifadelerini kullandı.

- "Sanırım federal hükümet de Siyonist olduğu için İsrail'i destekliyorlar"

Barak, Avustralya hükümetinin İsrail ile ilişkilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, hükümetin siyasi ve ekonomik düzeyde İsrail ile yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Bu işbirliğinin savunma sanayisi ve yatırımlar dahil çeşitli alanlara uzandığına işaret eden Barak, "Bu durumun arkasında kar ve karşılıklı çıkar ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Sanırım federal hükümet de Siyonist olduğu için İsrail'i destekliyorlar. Avustralya, İsrail'e silah parçaları tedarik ediyor." şeklinde konuştu.

Avustralya'nın kendisinin de tarihsel olarak bir koloni olduğunu belirten Barak, ülkedeki yerli halkların durumuna dikkati çekerek, hükümetin öncelikle kendi içindeki sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı.

Barak, hükümetin Siyonist lobi gruplarıyla yakın ilişki içinde olduğuna işaret ederek, "Avustralya hükümetinin, kendi yerli halkının çıkarları konusunda bile yeterince adım atmıyorken Filistin meselesinde adil davranmasını beklemek zor." diye konuştu.

Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının ardından hükümetin Herzog'u davet ederek Yahudi toplumuna destek mesajı verdiğini hatırlatan Barak, bu yaklaşımın tüm Yahudilerin İsrail'le güçlü bağa sahip olduğu varsayımına dayandığını söyledi. Aktivist, "Bir Yahudi'ye yönelik saldırının otomatik olarak İsrail ile ilişkilendirilmesi doğru değil." dedi.

Barak, kendisini Siyonizm karşıtı bir Yahudi olarak tanımladığını ve Filistinlilerle dayanışma amacıyla düzenlenen protestolara düzenli katıldığını anlattı.

Bu gösterilerde antisemitizmle karşılaşmadığını belirten Barak, aksine destek gördüğünü dile getirerek, "Orada kendimizi güvende hissediyoruz. Filistinlilerle birlikte yürümek bizim için bir dayanışma ve adalet çağrısı." ifadelerini kullandı.