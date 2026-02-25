Gökyüzünde powerbank dehşeti! İstanbul uçağında taşınabilir şarj cihazı bomba gibi patladı!

  • İSTANBUL
Ural Havayolları'nın Ekaterinburg-İstanbul seferini yapan Airbus A320 tipi uçağında, kalkıştan kısa süre sonra tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Bir yolcunun telefonunu şarj etmek için kullandığı powerbank, bir anda dumanlar çıkararak alev aldı. Kabin içerisinde paniğe neden olan yangın, personelin anında müdahalesiyle facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.

URAL Havayolları'nın Ekaterinburg-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra bir yolcunun powerbank (taşınabilir şarj cihazı)'inin alev alması nedeniyle uçakta kısa süreli panik yaşandı. Yanan cihaz personel tarafından söndürüldü.

Olay, 22 Şubat günü Rusya merkezli Ural Havayolları'nın U6773 sefer sayılı, RA-73833 kuyruk tescilli uçağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul seferini yapan uçak Ekaterinburg Koltsovo Havalimanı'ndan havalandı. Airbus A320 tipi uçağın havalandıktan kısa süre sonra bir yolcunun yanında telefon şarj etmek için kullandığı powerbank (taşınabilir şarj cihazı)'in duman çıkarmasının ardından cihaz alev almaya başladı. Durum üzerine kabin ekibi olaya müdahale ederken, yolcu ise olayda hafif şekilde yaralandı. Yangın söndürme tüpüyle alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, yanan cihaz cihaz metal bir kaba konularak suyla soğutuldu. Kabin ekibinin profesyonelliğine teşekkür ederek şikayette bulunmayan yolcuya ise soğuk suyla ilk müdahale uygulandı. Olayın ardından uçuş planlandığı üzere sorunsuz tamamlandı.

 

'UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA GÜVENLE İNDİ'

Konuya ilişkin havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Uçakta bir yolcunun powerbanki duman çıkarmaya başladı. Cihazı, kabin memuru-eğitmenin uyumlu ve profesyonel eylemleri sayesinde söndürmeyi başardık. Uçak normal uçuşuna devam etti ve İstanbul Havalimanı'na güvenle indi" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

