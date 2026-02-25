Hayırdır! Yine fırça mı yedin yoksa? Ekrem’den son talimatları alan Özgür'ün ağzını bıçak açmadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Önceki görüşmede ‘Ne diyorsam tersini yapıyorsun’ diyerek fırça yediği ortaya çıkan Özgür Özel’in, aldığı son talimatların ardından sessizce cezaevinden ayrılması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk ve çıkar amaçlı suç örgütü davasından tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nu kapatıldığı Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.
Görüşme kamuoyunda, önceki görüşmede fırça yediği ortaya çıkan Özgür Özel’in İmamoğlu’ndan son talimatları alması olarak değerlendirildi. Özel’in ayrıca "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklu gazeteci Alican Uludağ ve bazı tutukluları da ziyaret ettiği öğrenildi.
3 saat süren ziyaretinin ardından Özel’in ağzını bıçak açmaması dikkat çekti.