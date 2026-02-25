Hayırdır! Yine fırça mı yedin yoksa? Ekrem’den son talimatları alan Özgür'ün ağzını bıçak açmadı

  • İSTANBUL
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Önceki görüşmede ‘Ne diyorsam tersini yapıyorsun’ diyerek fırça yediği ortaya çıkan Özgür Özel’in, aldığı son talimatların ardından sessizce cezaevinden ayrılması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk ve çıkar amaçlı suç örgütü davasından tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nu kapatıldığı Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Görüşme kamuoyunda, önceki görüşmede fırça yediği ortaya çıkan Özgür Özel’in İmamoğlu’ndan son talimatları  alması olarak değerlendirildi. Özel’in ayrıca "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklu gazeteci Alican Uludağ ve bazı tutukluları da ziyaret ettiği öğrenildi.

3 saat süren ziyaretinin ardından Özel’in ağzını bıçak açmaması dikkat çekti.

Mesut Sarp

Nihayet konuşmanın teneke sükutun altın olduğunu anlayan bi siyasetcimiz çıktı...

Mesut Sarp

Evet Türkiye özellikle 50 yıldır civar ülkelerdeki savaşlar nedeniyle onlarca milyon mülteci akımına uğradık. Emperyalist ABD hem petrol ülkelerini karıştırıp oradaki insanları birbiriyle savaştırıp kargaşa yaratıyor yetmedi mi maşası İsrail'le beraber şimdi İran'a olduğu gibi saldırıyorlar. Bölgede İran dahil tüm Müslümanların entarili Araplar dahil siyonistlerinin gözünde zırnık değeri yok birlik olmaları gerektiğini anlamak zorundayız. Dikkat ABD ve Siyonistlerin maşası olmayalım.
