Ramazan Ramazan rezilliğe tepki yağıyor: Bu da eniştem Hamdi! Yani bir zamanlar öyleydi…

Gaye isimli bir kadının sosyal medyada eşi ve çocuğuyla birlikte yer aldığı fotoğrafı "Ben Gaye. Bu da benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi" notuyla paylaşması büyük tepki çekti.

Rezil gönderinin altına çok sayıda eleştiri yapıldı.

YAPRAK DÖKÜMÜ NECLA

O yorumlardan bazıları şöyle;

“Bugün de birilerinin adına utandık”, “Ahlaki ve toplumsal değerlerin bozulması diye buna derim”, “Şöyle bir şey olsa utançtan yerin dibine girmesi gereken insanlar bunu şeref nişanesi gibi taşıyor”, “Yaprak Dökümü Necla yayınlanmayan paylaşım” “Maalesef geldiğimiz yüzyılda utanmazlıklar, rezillikler gurur duyulacak şeyler oldu”.

Paylaşımın içeriği ve kullanılan ifade sosyal medyada tartışma başlatırken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.