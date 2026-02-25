Özgür Özel’den Selahattin Özgündüz’e taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz’e İstanbul’da taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Hacı Susen Özgündüz’ün vefatı nedeniyle üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bulunan Özel, Selahattin Özgündüz'e taziye dileklerini iletmek için Zeynebiye Camisi ve Kültür Merkezi'ne gitti.
