SON DAKİKA
Gündem Özgür Özel’den Selahattin Özgündüz’e taziye ziyareti
Gündem

Özgür Özel’den Selahattin Özgündüz’e taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Özel’den Selahattin Özgündüz’e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz’e İstanbul’da taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Hacı Susen Özgündüz’ün vefatı nedeniyle üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesinin vefatı dolayısıyla Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bulunan Özel, Selahattin Özgündüz'e taziye dileklerini iletmek için Zeynebiye Camisi ve Kültür Merkezi'ne gitti.

Özel, Özgündüz'e annesi Hacı Susen Özgündüz'ün vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

