Kayseri beyaza büründü!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı...

Kayseri’de akşam saatlerinde hava bir anda değişti. Gün boyu etkili olan soğuk ve yağışlı hava, akşama doğru kara dönüştü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı da şu ifadelere yer verildi:

 

"Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen kar yağışlarının yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

