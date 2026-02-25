  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç
Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan iddia kulisleri salladı. İddiaya göre; Kılıçdaroğlu, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'la ilgili ceza davasının İBB yolsuzluk davası ile birleştirilmesi talebinin ardından gözler istinaftaki mutlak butlan davasına çevrildi.

 

İşte Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası

 

Üst derece mahkemenin vereceği karar beklenirken, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası da belli oldu.

Kılıçdaroğlu'nun üç adımlı bir strateji izleyeceği, mahkemeden mutlak butlan veya çağrı heyeti kararı çıkması durumunda görevi kabul edeceği öğrenildi.

 

Eski CHP liderine yakın isimler, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin şaibelerden uzaklaşması, yolsuzluk ve rüşvet iddialarından arınmasını istediğini, partisinden gelecek tepkilere rağmen dik duracağını söyledi.

Eski genel başkanın tepkilerin kısa süreli olacağı ve ilk haftadan sonra yatışacağını düşündüğünü aktaran kaynaklar, eski CHP liderinin eleştirilere karşılık vermeyeceğini belirtti.

 

İmamoğlu, Akpolat ve Şahan başta olmak üzere bir çok ismi ihraç edecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlardan birinin de belediyelere yönelik 'kirlilik operasyonu' olduğu öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında rüşvet ve yolsuzluk gibi çeşitli iddialar bulunan isimlere "Yargı önünde aklanıp gelin" diyeceği belirtildi.

Bu kapsamda yargılamaları devam eden ve başlayacak olan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılabileceği de öne sürülüyor.

