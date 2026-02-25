Yurt Genelinde Kar ve Soğuk Alarmı

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini artırmaya başladı. meteoroloji Genel müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar bugünden itibaren belirgin şekilde düşecek ve birçok bölgede mevsim normallerinin altına inecek.

Hafta sonuna kadar kıyı kesimlerde yağmur görülmesi beklenirken, kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Yağışlı sistemin pazar günü doğu Karadeniz yönüne ilerleyerek ülkeyi terk etmesi tahmin ediliyor. Ancak yağış sona erse bile soğuk hava bir süre daha etkisini sürdürecek.

İstanbul ’da bu gece özellikle yüksek ve kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ile yer yer kar bekleniyor. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Ankara ’da ise sabah saatlerinde başlayan yağışın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi, yarın ise sıcaklıkların daha da düşmesiyle kent merkezinde kısa süreli kar yağışı görülmesi bekleniyor.

26 Şubat–5 Mart tarihleri arasında bazı illerde öngörülen en düşük sıcaklıklar ise dikkat çekici seviyelerde. Erzurum’da eksi 14, Sivas’ta eksi 8, Bolu ve Tokat’ta eksi 5 derece bekleniyor. Büyükşehirlerde ise en düşük sıcaklığın İzmir’de 3, İstanbul’da 2 ve Ankara’da eksi 3 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Soğuk havanın özellikle iç ve doğu kesimlerde sert şekilde hissedilmesi bekleniyor.





