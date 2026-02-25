CHP halkın değil boğaz yalılarında şarap yudumlayanların partisidir! Özgür’den ‘özel tüketim’ dansözlüğü

Akit TV ekranlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki sözleri ve siyasi tavrı masaya yatırıldı. Özgür Özel'in lüks tüketim vergileri üzerinden yaptığı çıkışların halkın gerçek dertleriyle bağdaşmadığı vurgulanırken, Saadet Partisi iftarındaki şaibeli fatura iddiaları da sert bir dille eleştirildi.

Emeklinin, işçinin derdiyle dertlenmek yerine, Boğaz yalılarında şarap yudumlayan imtiyazlı azınlığın lüks tüketim vergileri için dertlenen Özel’in bu tavrı, CHP’nin genetik kodlarındaki halktan kopuk yapıyı bir kez daha tescilledi.

Saadet Partisi’nin iftar sofrasına İBB’nin finansörlük yapıp yapmadığı sorusu ise hala havada asılı duruyor.

Özgür Özel’in lüks telefon savunuculuğuna soyunması, CHP’nin Bağcılar’daki, Okmeydanı’ndaki vatandaşın değil; Acarkent villalarında, Beykoz konaklarında sefa sürenlerin partisi olduğunu ayan beyan ortaya koydu.

Millete "mont alamıyorsunuz" edebiyatı yaparken, 108 bin liralık telefonun vergisinden şikayet eden bu zihniyet, takiyye siyasetinin zirvesine ulaştı. Ali İhsan Karahasanoğlu’nun da vurguladığı gibi; ha Kemal Kılıçdaroğlu ha Özgür Özel, al birini vur ötekine! CHP'nin halkçılığı, sadece kendi lükslerini koruyana kadar süren bir tiyatrodan ibarettir.