  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu İsrailli Gazeteci Meseleyi Anlamış: Erdoğan Yeni Bir OSMANLI Kuruyor! Gözünü vatandaşın fitresine dikti Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik Kazlıçeşme Meydanı moloz yığınlarıyla yok edildi CHP’li İBB ve İSKİ’nin pisliği meydana döküldü Bakan Tekin'e büyük destek! Laikçi züppeliğe topyekûn tepki! Gökyüzünden parçalar yağdı! F-16 faciasının tanığı konuştu İstanbul'da korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ‘Dertleri Laiklik Değil, İslam!’ Bakan Tekin o soruya böyle cevap verdi
Gündem CHP halkın değil boğaz yalılarında şarap yudumlayanların partisidir! Özgür’den ‘özel tüketim’ dansözlüğü
Gündem

CHP halkın değil boğaz yalılarında şarap yudumlayanların partisidir! Özgür’den ‘özel tüketim’ dansözlüğü

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gerçek yüzü bir kez daha deşifre edildi. Halkçı maskesi takarak meydanlarda boy gösteren Özel’in, grup toplantısında 108 bin liralık lüks cep telefonları için vergi indirimi istemesi, "Kimin başkanı?" sorusunu akıllara getirdi.

Akit TV ekranlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki sözleri ve siyasi tavrı masaya yatırıldı. Özgür Özel'in lüks tüketim vergileri üzerinden yaptığı çıkışların halkın gerçek dertleriyle bağdaşmadığı vurgulanırken, Saadet Partisi iftarındaki şaibeli fatura iddiaları da sert bir dille eleştirildi.

Emeklinin, işçinin derdiyle dertlenmek yerine, Boğaz yalılarında şarap yudumlayan imtiyazlı azınlığın lüks tüketim vergileri için dertlenen Özel’in bu tavrı, CHP’nin genetik kodlarındaki halktan kopuk yapıyı bir kez daha tescilledi.

Saadet Partisi’nin iftar sofrasına İBB’nin finansörlük yapıp yapmadığı sorusu ise hala havada asılı duruyor.

Özgür Özel’in lüks telefon savunuculuğuna soyunması, CHP’nin Bağcılar’daki, Okmeydanı’ndaki vatandaşın değil; Acarkent villalarında, Beykoz konaklarında sefa sürenlerin partisi olduğunu ayan beyan ortaya koydu.

Millete "mont alamıyorsunuz" edebiyatı yaparken, 108 bin liralık telefonun vergisinden şikayet eden bu zihniyet, takiyye siyasetinin zirvesine ulaştı. Ali İhsan Karahasanoğlu’nun da vurguladığı gibi; ha Kemal Kılıçdaroğlu ha Özgür Özel, al birini vur ötekine! CHP'nin halkçılığı, sadece kendi lükslerini koruyana kadar süren bir tiyatrodan ibarettir.

 

 

Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?
Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

Gündem

Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Siyaset

Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti

Gündem

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Hiç bir zaman halk partisi olmadı olamazda taaa atadan belli

Bu adam müslümana eziyet

Chp'lilere zul. Buadam artık kendi secmeni ile dalga geciyor. Buadamın banka yurt dışı hesaoları incelenmeli. Bunu sadece para konuşturuyor. Yoksabir emel ve idali oldugundan deyil.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23