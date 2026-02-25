  • İSTANBUL
Açık açık uyardı: Diyabet hastaları hurma tüketebilir mi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Açık açık uyardı: Diyabet hastaları hurma tüketebilir mi?

Ramazan ayının en tatlı anı olan hurma için uzman isimden uyarılar geldi.

İftar sofralarının sembolü hurma, sadece bir gelenek değil aynı zamanda güçlü bir enerji deposu. Peki, diyabet hastaları hurma tüketebilir mi? Hurma şekeri yükseltir mi? Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Gözde Güncü, hurmanın glisemik yanıtını dengelemenin formülünü açıkladı: "Mesele sadece miktar değil, yanına eklediğiniz besinler!" İşte hurma ve diyabet konusunda detaylar…

Ramazan'da oruç açarken ilk tercih edilen besin olan hurma, içerdiği zengin lif, potasyum ve magnezyum ile sağlığa birçok fayda sunuyor. Ancak, doğal şeker oranı yüksek olan bu meyve; diyabet, insülin direnci ve kilo kontrolü hedefi olan bireyler için dikkatle tüketilmesi gereken bir besine dönüşebiliyor. Peki, hurma şekeri yükseltir mi?

Diyetisyen Gözde Güncü, hurmanın kan şekerini aniden yükseltmemesi için hayati ipuçları verdi.

Diyabet, insülin direnci ve kilo kontrolü olanlar için ne önerirsiniz?

Hurma, lifli yapısı sayesinde kan şekeri yükselişini yavaşlatabilir. Ancak diyabet, insülin direnci veya kilo kontrolü hedefi olan bireylerde tüketim miktarı kritik öneme sahiptir.

Bu gruplar için genellikle 1–2 adet hurma yeterlidir. Hurmanın tek başına değil; yoğurt, süt veya kuruyemiş gibi protein ve yağ içeren besinlerle birlikte tüketilmesi kan şekeri yanıtını daha dengeli hale getirebilir. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak kişisel takip önerilir.

Hurma, Ramazan ayında uzun süreli açlığın ardından enerji ihtiyacını karşılamada besin değeri yüksek ve pratik bir seçenek sunmaktadır. İçerdiği doğal şekerler sayesinde hızlı enerji sağlarken, lifli yapısı ile glisemik yanıtın daha dengeli olmasına ve sindirim sisteminin desteklenmesine katkıda bulunur.

Ayrıca potasyum, magnezyum ve antioksidan bileşenler açısından zengin olması, metabolik ve elektrolit dengesinin korunmasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte hurmanın sağlık üzerindeki etkileri, tüketim miktarı ve bireysel gereksinimlere göre değişkenlik göstermektedir.

Enerji yoğun bir besin olması nedeniyle kontrolsüz tüketimi kilo artışına yol açabilmekte; ancak dengeli ve planlı bir beslenme programı içerisinde, uygun porsiyonlarda yer aldığında kilo kontrolünü olumsuz etkilememektedir.

