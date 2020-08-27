Uçakta Türk yolcu paniği! Yunanistan'a acil iniş yaptı

Jet-2 şirketine ait yolcu uçağı, İstanbul'dan kalkıp varış noktası olan İngiltere'nin Manchester kentine doğru yol alırken, uçakta bulunan Türk yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması sebebiyle Yunanistan'ın Korfu Adası'nda bulunan havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yunan basınının verdiği bilgiye göre, Türk asıllı bir yolcu panik olmuş bir şekilde pilot kabinin kapısına vurunca uçakta panik yaşandığı ve yolcunun sakinleştirildiği ancak uçağın neden acil iniş yaptığının netleşmediği bildirildi.