Uçakta o davranışı sergilemenin yaptırımı çok ağır!

Sivil havacılık sektöründe uygulanan idari para cezaları, 2026 yılından itibaren önemli ölçüde yükseltildi. Uçakta sigara içme cezası 24 bin 681 TL'ye çıkarılırken, uçağa lazer tutma cezası da 164 bin 613 TL'ye artırıldı.

Sivil havacılık alanında yolcu emniyetini doğrudan etkileyen kural ihlallerine uygulanan yaptırımlar, 2026 itibarıyla daha ağır hale geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu çerçevesinde gerçekleştirdiği güncelleme kapsamında, idari para cezaları yüzde 25,49 yeniden değerleme oranıyla artırıldı. Resmi Gazete'de duyurulan yeni ceza listesi, özellikle uçuş güvenliğini tehlikeye sokan eylemlere karşı katı bir tutum sergilenmesini yeniden vurgulamış oldu.

Kurallara Uymayanlara Ağır Yaptırım!

Uçak içerisinde sigara ya da elektronik sigara kullanımı, uzun süredir yasak olmasına rağmen en sık karşılaşılan ihlaller arasında yer alıyor. 2026 itibarıyla bu yasağı ihlal eden yolculara 24 bin 681 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı ceza, uçuş sırasında kabin ekibinin görevini yapmasını engelleyen ve uçuş düzenini bozan yolcular için de geçerli olacak. Yetkililer, bu tür davranışların hem yolcu güvenliğini hem de uçuş operasyonlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Uçakta Dikkat Çeken Eylem

Yeni düzenlemede en dikkat çeken başlıklardan biri, hava araçlarına lazer tutma eylemine verilen ceza oldu. Uçuş esnasında pilotların görüşünü etkileyerek uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atan bu davranışın cezası 164 bin 613 TL olarak belirlendi. Aynı tutar, uçuş güvenliğini kasıtlı olarak riske atan pilotlar için de uygulanacak. Bu yaptırım, havacılıkta insan hayatını riske sokan eylemlere karşı caydırıcılığı artırmayı amaçlıyor.

Güvenlikte Sıfır Tolerans Devri

Uzmanlara göre artan cezalar, sadece maddi bir yaptırım değil; aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Uçuş güvenliği, zincirin en zayıf halkasında bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle yolcuların kurallara uyması, kabin ekipleriyle iş birliği yapması ve uçuş emniyetini tehlikeye atacak her türlü davranıştan kaçınması büyük önem taşıyor.