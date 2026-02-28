Kentsel dönüşümde korku dolu anlar! Kepçe bitişik eve girdi

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen yıkım, bitişik apartmanda yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.

Zemin molozlarla doldu

Olay, önceki gün Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde bulunan ve riskli olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan binada meydana geldi. Yıkım yapılan yapı havadan görüntülenirken, iş makinesinin müdahalesiyle binanın kısa sürede büyük bölümünün çöktüğü görüldü. İstanbul’da özellikle bitişik nizam yapılaşmanın yoğun olduğu eski mahallelerde benzer olayların zaman zaman yaşandığı biliniyor. Uzmanlara göre binaların duvarlarının birbirine bitişik inşa edilmesi ve yapıların ekonomik ömrünü tamamlamış olması, yıkım sırasında yan binaların zarar görme riskini artırıyor. İddiaya göre söz konusu yıkımın kepçe ile yapılması nedeniyle kontrolsüz darbeler yan binalarda hasara yol açtı. Mahalle sakinleri, makaslı iş makinesiyle yapılan yıkımlarda titreşimin ve darbenin daha kontrollü olduğunu, bu nedenle benzer sorunların daha az yaşandığını öne sürdü.

Yıkım anında çekilen görüntülerde, kepçenin bitişik binanın duvarına doğru uzandığı ve duvarın içeri doğru çöktüğü anlar yer aldı. İç mekânda ise tuğla ve beton parçalarının odaya savrulduğu, zeminin molozla dolduğu görüldü.

"Mal kaybını her zaman telafi ederiz"

Yıkımı gerçekleştiren müteahhit Hasan Yaman, binanın riskli ve çürük olduğunu belirterek, "Duvarlar yıkıldıktan sonra yaklaşık yarım saat içinde bütün duvarları yeniden ördük. Ekibimiz burada hazır bekliyordu. Gece açık kalma gibi bir durum olmadı. Bu tür şeylere müsaade etmiyoruz. Bir sehpa kırıldı, bir kişinin gözlüğü kırıldı. İki dairenin duvarında yaklaşık bir buçuk metrelik delik açıldı. Bunların hepsinden haberimiz var. Yıkım bittikten sonra hasar tespiti yapıp zararları karşılayacağız. Mal kaybını her zaman telafi ederiz ama can kaybını telafi edemeyiz. Bu yüzden binaları önceden boşalttık" ifadelerini kullandı.

Genç kız çığlık attı

Yıkım sırasında evinde ders çalıştığını söyleyen üniversiteye hazırlanan öğrenci Zeynep İlhan Sancar ise yaşadığı korku dolu anları anlattı. "Öğrenciyim, YKS’ye hazırlanıyorum. Evimde ders çalışıyordum. Bir anda her şey zangır zangır titremeye başladı. Gürültü yaklaştı, kafamı çıkarıp video çekmeye başladım. O sırada kepçe salonun içine girdi. Neye uğradığımı şaşırdım, çığlık atmaya başladım. Camı açıp ‘Durdurun’ diye bağırdım ama durmadılar Sancar, kendilerine önceden yeterli bilgilendirme yapılmadığını iddia ederek, "İlk kata girdiklerinde durmaları lazımdı. Ama üst katlara da devam ettiler. Annem ve komşularım sinir krizi geçirdi. ‘Parasını ödeyeceğim’ demekle olmaz. Bu yaşadığımız korku parayla telafi edilemez" diye konuştu.

Apartmanda duvarı yıkılan Beyhan Alp, "Bodoslama girdiler. Bir kere değil, ikinci kez duvara vurdular. Gece sabaha kadar uyuyamadık. Soğukta kaldık. Baştan makasla başlasalardı bu kadar zarar olmazdı" dedi.

Öte yandan, yıkımın daha sonra kepçe yerine makas yöntemiyle devam ettiği ve çalışmaların kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililerin hasar tespit çalışmalarını tamamlamasının ardından zarar gören dairelerde onarım sürecinin başlatılacağı bildirildi.