SON DAKİKA
Siyaset Davutoğlu’nun kızı tesettürü terk etti Kemalist oldu
Siyaset

Davutoğlu’nun kızı tesettürü terk etti Kemalist oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Davutoğlu’nun kızı tesettürü terk etti Kemalist oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kızı Hacer Büke Davutoğlu, dış görünümünde gittiği değişiklikle gündeme geldi. "Kemalist çizgiyemi yaklaşıyor" diye konuşulan Büke Davutoğlu Mustafa Kemal'in tablosunun önünde poz verdi. Daha önce başörtüsü kullanan Hacer Büke Davutoğlu’nun, yeni çekilen görüntülerinde başörtüsü kullanmamayı tercih ettiği görüldü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kızı Hacer Büke Davutoğlu, dış görünümünde gittiği değişiklikle gündeme geldi. "Kemalist çizgiyemi yaklaşıyor" diye konuşulan Büke Davutoğlu Mustafa Kemal'in tablosunun önünde poz verdi. Daha önce başörtüsü kullanan Hacer Büke Davutoğlu’nun, yeni çekilen görüntülerinde başörtüsü kullanmamayı tercih ettiği görüldü.

 

Aile ve Kamuoyu Yansıması

Siyasi kimliğiyle tanınan Ahmet Davutoğlu’nun kızı olan Hacer Büke Davutoğlu, eğitim hayatı ve sosyal yaşamıyla zaman zaman basına yansımıştı. Son dönemde paylaşılan görsellerde, giyim tarzında radikal bir değişikliğe gittiği ve bu kararını uygulamaya koyduğu müşahede edildi. Bu durum sosyal medya mecralarında farklı bakış açılarıyla tartışılmaya devam ediyor.

1
Yorumlar

Bir

İstanbul sözleşmesini Davutoğlu çıkardı iptali için dava açtı kadın partilisi ile beraber poz verdi sözleşmeyi gururla çıkardığını söyledi kendisi

Ahmet

Reis münafık muslumanlari tek tek ortaya çıkarıyor elhamdülillah.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
