  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı İlk duruşma yapıldı! Ekrem’in ‘çirkinsin’ davasında karar Afganistan İslam Emirliği'nden Pakistan'a misilleme! Aziz İhsan Aktaş davasında tahliye kararları! Bakan Fidan’dan barış diplomasisi! Pakistan ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüştü Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı UEFA’dan ve FIFA’dan Siyonistlere yeni jest HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan vesayet odaklarına sert tepki: "Kirli oyunlara geçit yok!" Aramızdan ayrılışının 15. Yılında Özlemle anıyoruz! Necmettin Erbakan Hoca vefatının 15. yılında dualarla anılıyor Bakan Kacır, İstanbul’da OSB başkanlarıyla bir araya geldi: İstanbul’u küresel ar-ge ve inovasyon merkezi yapacağız
Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı

ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin sonucu İsrail'de artan güvenlik riskleri sonucu Çin'den vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi.

Çin'in İsrail'deki Büyükelçiliğinin yayımladığı uyarıda, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri karşısında bu ülkedeki Çin vatandaşlarının gelişmeleri izlemeleri ve İsrail hükümetinin yayımladığı güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri tavsiye edildi.

Vatandaşların yüksek teyakkuzda olmaları, güvenlik önlemlerini ve acil durum hazırlıklarını artırmaları istenen uyarıda, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları, etraflarındaki bomba sığınağı tesislerinin yerlerinden ve sığınak güzergahlarından haberdar olmaları, can ve mal güvenliklerini sağlamaları gerektiği vurgulandı.

 

Halen İsrail genelinde seyahat riskinin yüksek risk ifade eden "turuncu" seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, ülkenin kuzey sınırı ve Gazze'nin yakınındaki bölgelerde (Nahariya'nın kuzeyi, Taberiye Gölü'nün kuzeyi ve doğusu, Aşkelon'un güneyi ve Netivot'un batısının) seyahat riskinin aşırı yüksek riski ifade eden "kırmızı seviyede" olduğuna dikkat çekilerek, Çin vatandaşlarının yakın gelecekte buralara seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Uyarıda halen kırmızı riskli bölgelerde bulunan vatandaşların ve kuruluşların en kısa zamanda güvenli yerlere gitmeleri, hassas kurum ve tesislere yakın bulunmaktan kaçınmaları istendi.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği, gün içinde İran'daki vatandaşlarına dış güvenlik risklerinin arttığı gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Hindistan ve İsrail arasında yeni anlaşma!
Hindistan ve İsrail arasında yeni anlaşma!

Dünya

Hindistan ve İsrail arasında yeni anlaşma!

İsrail-Hindistan işbirliği bölgeyi geriyor Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma hamlesi
İsrail-Hindistan işbirliği bölgeyi geriyor Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma hamlesi

Dünya

İsrail-Hindistan işbirliği bölgeyi geriyor Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma hamlesi

ABD-İran gerilimi yükseldi: İsrail’in o kentinde tüm sığınaklar halka açıldı
ABD-İran gerilimi yükseldi: İsrail’in o kentinde tüm sığınaklar halka açıldı

Dünya

ABD-İran gerilimi yükseldi: İsrail’in o kentinde tüm sığınaklar halka açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23