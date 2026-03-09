Uçakta gürültüye sıkı tedbir: Kulaklıksız yolcu uçaktan!

Uçak yolculukları, dar bir alanda onlarca yabancıyla saatlerce bir arada kalmayı gerektiren ve sabır sınırlarını zorlayan süreçlere dönüşebiliyor. Yan koltuktan gelen horlama sesleri veya çevredeki ağır kokularla baş etmek zaten zorken, bir de başkasının izlediği filmin veya oynadığı oyunun gürültüsünü çekmek bardağı taşıran son damla haline gelmesi işten bile değil.

Amerika’nın en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines, yolcuların huzurunu kaçıran bu dijital gürültü kirliliğine karşı artık çok daha sert bir tutuma sahip. Şirketin taşıma kurallarına eklediği yeni madde, kulaklık kullanmadan yüksek sesle içerik tüketen yolcuları uçaktan indirme yetkisini resmiyete döktü.

Şubat ayı sonunda yürürlüğe giren bu kural, havayolunun uzun süredir devam eden tavsiyelerini yasal bir zorunluluğa dönüştürdü. United yetkilileri, uçaklarda sunulan internet hizmetinin kuralları arasında zaten kulaklık uyarısının bulunduğunu, ancak artık bu durumun net bir yaptırıma bağlandığını belirtiyor. Şirketin Starlink teknolojisini uçaklarına dahil etmesiyle internet hızının artması, daha fazla insanın video platformlarına yönelmesine neden oldu. Bu gelişme, uçak içindeki gürültü kontrolünü her zamankinden daha kritik bir mesele haline getiriyor. Kulaklığı olmayan yolcular için bir çözüm yolu da sunuluyor; uçaktaki stoklar dahilinde kabin görevlilerinden ücretsiz bir çift kablolu kulaklık istemek mümkün.

GÜRÜLTÜ YAPAN YOLCUYA AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Yeni karar, kabin ekibine gürültü yapan yolculara karşı takip edebilecekleri yasal bir zemin de hazırlıyor. Sadece basit bir uyarıyla sınırlı kalmayan United, kural ihlalinin ciddiyetine göre oldukça sert önlemler alabiliyor. Bu yaptırımlar arasında yolcunun biletinin iptal edilmesi, biriktirdiği sadakat millerinin silinmesi ve havayolu şirketinden tamamen men edilmesi gibi ciddi adımlar var. Hatta konu mahkemeye kadar taşınabiliyor.

Kurallar kağıt üzerinde ne kadar keskin görünse de, havacılık dünyasında her kuralın harfiyen uygulandığını söylemek pek kolay değil.

Örneğin, uçak kapıları kapandıktan sonra sesli aramalar yapılması uzun süredir yasak olmasına rağmen, birçok yolcu kalkış anına kadar telefon görüşmelerine devam ediyor ve genellikle bu durum bir müdahaleyle sonuçlanmıyor.

Yine de United Airlines’ın bu hamlesi, gökyüzünde nezaket ve sessizlik bekleyen yolcular için umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Sektördeki en iyi havayolları sıralamasında üst sıralarda yer alan şirket, konforu sadece koltuk aralığıyla değil, aynı zamanda huzurlu bir ortamla sağlamayı hedefliyor. Uçuş ekibine verilen bu geniş yetki, uyarılara kulak asmayan gürültücü yolcular için yolculuğun beklenenden çok daha erken ve tatsız bitmesine yol açabilir.