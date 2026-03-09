İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

ABD ve İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları bölgedeki gerilimi yeni bir safhaya taşıdı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili, ülkesinin hedef belirleme sürecinde köklü bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Yetkili, İran ordusunun artık yalnızca ABD ve İsrail'e ait askeri üs ve tesisleri vurmakla yetinmeyeceğini, "ABD sermayesini" de meşru hedefler arasına eklediğini belirtti.

"DOĞRUDAN İRAN HALKINI TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR"

Alınan bu yeni kararın gerekçesi olarak ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerindeki değişim gösterildi. İranlı yetkili, söz konusu ülkelerin artık doğrudan İran halkını ve sivil yaşamını tehdit eden bir dil kullanmaya başladığını, bu durumun misilleme listesinin genişletilmesine yol açtığını vurguladı. Bu açıklama, bölgedeki çatışmanın askeri sahadan ekonomik ve ticari alanlara kayabileceği şeklinde yorumlandı.

PETROL DEPOLARI ALEVLER İÇİNDE

Hedef değişikliği kararı, ABD ve İsrail'in önceki gece başkent Tahran ve çevresindeki stratejik petrol tesislerini bombalamasının ardından geldi. Başta Tahran'ın kuzeybatısında yer alan Şehran Petrol Deposu olmak üzere, Kerec ve çevresindeki birçok depolama tesisi ağır hasar gördü. Saldırı sonrası gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, sızan yakıtın yollara yayılmasıyla bölgede büyük yangınlar meydana geldi. Enerji tesislerine yönelik bu operasyonlar, Tahran'da yakıt kısıtlamalarına ve istasyonlarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.