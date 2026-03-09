Erdoğan'dan dünyaya rest! Türkiye yangının dışında kalacak
Beştepe'deki kritik Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu’yu sarsan İran-İsrail savaşına dair Türkiye'nin yol haritasını ilan etti. "Hedefimiz ülkemizi bu yangından uzak tutmaktır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiinden ekonomiye kadar her alanda her türlü saldırıyı püskürtecek güçte olduğunu vurguladı.
Milli güvenlikte tam teyakkuz: "Gözümüz 7/24 ufukta" Sınır güvenliği ve askeri hazırlıklar konusunda dosta güven, düşmana korku veren mesajlar paylaşıldı:
Hava Sahası Korumada: F-16 jetleri, havadan erken ihbar ve tanker uçakları ile Türkiye hava sahasının 7/24 gözlemlendiğini belirten Erdoğan, muhtemel tehditlere karşı "hazırız" dedi.
Sınır Kapıları Açık: İran ile olan 3 gümrük kapısında şu an için herhangi bir yoğunluk veya aksama yaşanmadığı bildirildi.
Diplomasi Trafiği: Krizin başından bu yana 16 farklı dünya lideriyle görüştüğünü açıklayan Erdoğan, çözüm için proaktif bir diplomasi yürüttüklerini kaydetti.
Ekonomik kale sağlam: "Rezervler 200 milyar dolar" Savaş atmosferinin piyasalara yansımasını engellemek için alınan önlemler rakamlarla açıklandı:
Güçlü Likidite: Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, finansal sistemin her türlü riski absorbe edebilecek güçte olduğunu söyledi.
Enerji ve Gıda Güvencesi: Enerji arzında hiçbir riskin bulunmadığını, tarımsal üretim ve gıda güvenliğinde de Türkiye'nin bir sorun yaşamayacağını müjdeledi.
Borsa ve SPK Denetimi: Piyasaların sağlıklı işleyişi için Borsa İstanbul ve SPK'nın gerekli tüm düzenlemeleri süratle hayata geçirdiği ifade edildi.
Muhalefete sert tepki: "İbretle takip ediyoruz" Konuşmasında iç siyasete de değinen Erdoğan, ana muhalefetin bu kritik dönemdeki tutumunu eleştirdi. Bölge bir tehlikeyi atlatana kadar sağduyu çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, "Polemik peşinde koşanları milletimin ferasetine havale ediyorum" dedi.
