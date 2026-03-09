Pusetteki bebeğin yüzüne zarar verildiği iddiası! Markette akılalmaz anlar
Mersin Mezitli'de bir markette pusetteki bebeğe zarar verildiği iddiası sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi. Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Mersin’de bir markette yaşandığı öne sürülen olay büyük tepki çekti. Başsavcılık, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Gündem
