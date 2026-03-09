  • İSTANBUL
Pusetteki bebeğin yüzüne zarar verildiği iddiası! Markette akılalmaz anlar
Aktüel

Pusetteki bebeğin yüzüne zarar verildiği iddiası! Markette akılalmaz anlar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pusetteki bebeğin yüzüne zarar verildiği iddiası! Markette akılalmaz anlar

Mersin Mezitli'de bir markette pusetteki bebeğe zarar verildiği iddiası sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi. Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mersin’de bir markette yaşandığı öne sürülen olay büyük tepki çekti. Başsavcılık, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.

 

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

