Avrupa’nın kalbinde Sinagog’a bomba

SON DAKİKA
Belçika, sabaha karşı bombalı saldırıyla sarsıldı. Liège kentinde bulunan bir sinagogun önünde meydana gelen patlama bütün Avrupa’yı alarma geçirdi. Patlama, İran’ın savaşı Avrupa’ya taşımasından endişe duyan Avrupa’daki Yahudiler arasında da büyük korkuya neden oldu.

Belçika’nın Liege kentinde sabaha karşı bir sinagogun önünde meydana gelen patlama korkuttu. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, sinagog binasında maddi hasar oluştu.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, olay yerel saatle yaklaşık 04.00 sıralarında meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik ekibi sevk edildi.

PATLAMA SİNAGOGUN ÖNÜNDE MEYDANA GELDİ

Belga haber ajansının yerel polise dayandırdığı bilgilere göre, patlama doğrudan sinagog binasının önünde gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle binanın bazı pencereleri kırıldı ve çevrede maddi hasar oluştu.

Yetkililer, olayda hiç kimsenin yaralanmadığını ve patlama sırasında sinagog içinde kimsenin bulunmadığını bildirdi.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Olayın ardından sinagogun bulunduğu cadde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı.

Patlamanın nedeni ve arkasında olabilecek kişi ya da grupların tespit edilmesi için adli ve teknik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

1
Niyaz

yahudiler kendileri patlatmistir, kendi pislikliklerini kapatip maduru oynamak icin.

Namık Kemal Aytemiz

O patlamayı siyonust itleri yapmistir
