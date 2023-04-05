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Dünya Uçakta akıl almaz olay! Kobra yılanı...
Dünya

Uçakta akıl almaz olay! Kobra yılanı...

Yeniakit Publisher
2023-04-05 23:54:00 -
Uçakta akıl almaz olay! Kobra yılanı...

Güney Afrika'da seyir halindeki bir uçakta paniğe sebep olabilecek anlar yaşandı. Koltuğunun altında yılanı fark eden pilot, uçağı indirmeyi başardı.

Güney Afrika'da seyir halindeki bir uçakta paniğe sebep olabilecek anlar yaşandı.

4 yolcuyu taşıyan pilot Rudolph Erasmus, koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark etti.

Uçağı indirmeyi başardı

Erasmus, yolculuğu sırasında sarı kobra yılanı görmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen Erasmus, uçağı Welkom'daki bir piste indirmeyi başardı.
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Ortadan kayboldu

Uçaktan inerken yılanın halen koltuğunun altında olduğunu kaydeden Erasmus, yılan terbiyecileri geldiği sırada hayvanın ortadan kaybolduğunu, sonrasında aramaktan vazgeçildiğini belirtti.

Panik yapsaydı kazaya neden olabilirdi

Güney Afrikalı havacılık uzmanı Brian Emmenis, pilotun neredeyse hiç görülmeyen bir durum karşısında kahramanlık sergilediğini ifade ederek, pilotun paniklemesi halinde uçağın kaza yapmasına ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabileceğini dile getirdi.

Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor.

 

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