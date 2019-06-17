0553 313 94 23

’Uçağımızın adı Alaşehir olsun’ kampanyası

Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu’da gerçekleştirilen önemli kongrelerden biri olan Alaşehir Kongresinin 100.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:03
’Uçağımızın adı Alaşehir olsun’ kampanyası

Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu’da gerçekleştirilen önemli kongrelerden biri olan Alaşehir Kongresinin 100. yılında Alaşehirliler, Türk Hava Yollarındaki uçaklardan birinin adının Alaşehir olması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.


Alaşehir Kongresi’nin 100. yılında, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından başlatılan ’Uçağımızın adı Alaşehir olsun’ kampanyası destek bekliyor. Tarihi geçmişi, üzümü, sıcak suyu, jeotermal enerejisi gibi bir çok değerlerinden dolayı dünya markası haline gelen Alaşehir’de, dünya markası olan THY uçaklarından bir tanesinin adının ’Alaşehir’ olması için kampanya başlatıldı. İnternet üzerinden #ucagimizinadialasehirolsun# başlığı ile başlatılan kampanyada Alaşehir’in tarihi, kültürü ve ekonomisi anlatıldı.


Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzücoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 16-25 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük rolü olan Alaşehir Kongremizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Alaşehir Kongremizin Alaşehir’in markalaşmasına bir katkı da THY’den olsun. Geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan milli mücadelemizin başladığı ve vatanımızın kurtulmasında, cumhuriyetimizin kurulmasında bir başlangıç, ilk adım olan Alaşehir Kongremizin 100. yılı adına, verimli toprakları, 287 santigrat derece ile dünyanın en sıcak suyu sıralamasında dünyada yedinci, Avrupa’da birinci olan yer altı sıcak su kaynakları, sanayileşmesi ve dünyaca ünlü SultaniyeÜzümüyle gerçek bir değerdir. Alaşehir’e bir değer daha katmak ve tanınırlığını artırmak için yeni bir kampanya başlatıyoruz ve Türkiye’nin dört bir tarafından desteklerinizi bekliyoruz. Üzümün başkenti Alaşehir’in adının, bir dünya markası olan Türk Hava Yolları’nın yeni uçaklardan birinin adı olarak belirlenmesi arzusundayız. Bereketli topraklarımızın dünya genelinde tanınması için Alaşehir Belediyesi olarak, değerli THY yöneticilerinin çağrımıza kulak vermesini rica ediyoruz. Dünyanın her yerine ulaşan geniş ağıyla Türk Hava Yolları, bu talebimizi dikkate aldığında Alaşehir adını dünyanın pek çok noktasıyla buluşturacak. THY bundan önce de her yeni teslim aldığı uçağa, ülkemizdeki illerin, önemli ilçelerin, tarihi ve turistik bölgelerin isimlerini verdiği bir sistem oluşturmuştu. Marmaris, Alanya, Göreme, Şişli, Beykoz, Üsküdar, Kağıthane gibi... Alaşehir olarak biz de bu sistem içinde yer almak istiyoruz. Siz de başlattığımız bu kampanyaya destek verin Alaşehir’imiz daha çok tanınsın" diyerek katılımcıların#ucagimizinadialasehirolsun #alaşehir logosuyla kampanyaya destek olmalarını istedi.


Başkan Öküzcüoğlu bu taleplerini THY’ya da ilettiklerini belirterek şunları söyledi: "THY Genel Müdürlüğü’ne Boeing 787-9 TC-LLA kuyruk tescilli uçak 26 Haziran’da teslim edilecek. Bu uçağın adının Alaşehir konmasını istiyoruz. Bu konuda THY Genel Müdürlüğüne talepte bulunduk."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da kaçak göçmen faciası! Cesetleri böyle bulundu
    1. Bodrum'da kaçak göçmen faciası!..
    2. Fatih’te bir otelde silahlı kavga: 2..
    3. Kayseri’deki dolu yağışı ekili anlarla..
    4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    5. Tatil anlayışında ‘doğallık’ olgusu..
    6. Jandarmanın çalışmaları sonucu 251..
    7. Emek ve Adalet Yürüyüşü yedinci gününde
    8. Miray Akay kiminle nişanlandı? Miray..
    9. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye..
    10. 6 kamyon dolusu eşya ele geçirildi!..
    11. Uzm. Dr. Uçlar: "Havuç, ayva gibi sert..
    12. Trabzon’da Nüfus Müdürlükleri YKS..
    13. GÜNCELLEME - Aksaray’da trafik kazası:..
    14. Dünya perakendesinin başına Migros..
    15. Eski nişanlı dehşeti
    16. Türkiye ve İtalya arasındaki toplantı..
    17. Gençlerin çifte karne sevinci
    18. OSB'de yağ tankı patladı
    19. (Özel) Tek yumurta ikizi sporcuların..
    20. Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
    21. NASA'nın uydu yarışmasına Türk..
    22. Önce 3 ağaca çarptı, ardından park..
    23. Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı..
    24. Minik ceylan önce korktu sonra..
    25. AOSB’de "Çevre Mevzuatı İstişare..
    26. Bakan Soylu’dan sevindirici haber!..
    27. Kendi tamirini kendi yaptı kurum 250..
    28. Memur temmuz zammı son dakika en düşük..
    29. İran tarih verip dünyaya duyurdu: 4..
    30. Sümbül Dağı’na zirve tırmanışı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert tepki! ‘ Son soru bombaydı’
    Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert tepki! ‘ Son soru bombaydı’
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!