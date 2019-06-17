Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu’da gerçekleştirilen önemli kongrelerden biri olan Alaşehir Kongresinin 100. yılında Alaşehirliler, Türk Hava Yollarındaki uçaklardan birinin adının Alaşehir olması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Alaşehir Kongresi’nin 100. yılında, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından başlatılan ’Uçağımızın adı Alaşehir olsun’ kampanyası destek bekliyor. Tarihi geçmişi, üzümü, sıcak suyu, jeotermal enerejisi gibi bir çok değerlerinden dolayı dünya markası haline gelen Alaşehir’de, dünya markası olan THY uçaklarından bir tanesinin adının ’Alaşehir’ olması için kampanya başlatıldı. İnternet üzerinden #ucagimizinadialasehirolsun# başlığı ile başlatılan kampanyada Alaşehir’in tarihi, kültürü ve ekonomisi anlatıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzücoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 16-25 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük rolü olan Alaşehir Kongremizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Alaşehir Kongremizin Alaşehir’in markalaşmasına bir katkı da THY’den olsun. Geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan milli mücadelemizin başladığı ve vatanımızın kurtulmasında, cumhuriyetimizin kurulmasında bir başlangıç, ilk adım olan Alaşehir Kongremizin 100. yılı adına, verimli toprakları, 287 santigrat derece ile dünyanın en sıcak suyu sıralamasında dünyada yedinci, Avrupa’da birinci olan yer altı sıcak su kaynakları, sanayileşmesi ve dünyaca ünlü SultaniyeÜzümüyle gerçek bir değerdir. Alaşehir’e bir değer daha katmak ve tanınırlığını artırmak için yeni bir kampanya başlatıyoruz ve Türkiye’nin dört bir tarafından desteklerinizi bekliyoruz. Üzümün başkenti Alaşehir’in adının, bir dünya markası olan Türk Hava Yolları’nın yeni uçaklardan birinin adı olarak belirlenmesi arzusundayız. Bereketli topraklarımızın dünya genelinde tanınması için Alaşehir Belediyesi olarak, değerli THY yöneticilerinin çağrımıza kulak vermesini rica ediyoruz. Dünyanın her yerine ulaşan geniş ağıyla Türk Hava Yolları, bu talebimizi dikkate aldığında Alaşehir adını dünyanın pek çok noktasıyla buluşturacak. THY bundan önce de her yeni teslim aldığı uçağa, ülkemizdeki illerin, önemli ilçelerin, tarihi ve turistik bölgelerin isimlerini verdiği bir sistem oluşturmuştu. Marmaris, Alanya, Göreme, Şişli, Beykoz, Üsküdar, Kağıthane gibi... Alaşehir olarak biz de bu sistem içinde yer almak istiyoruz. Siz de başlattığımız bu kampanyaya destek verin Alaşehir’imiz daha çok tanınsın" diyerek katılımcıların#ucagimizinadialasehirolsun #alaşehir logosuyla kampanyaya destek olmalarını istedi.

Başkan Öküzcüoğlu bu taleplerini THY’ya da ilettiklerini belirterek şunları söyledi: "THY Genel Müdürlüğü’ne Boeing 787-9 TC-LLA kuyruk tescilli uçak 26 Haziran’da teslim edilecek. Bu uçağın adının Alaşehir konmasını istiyoruz. Bu konuda THY Genel Müdürlüğüne talepte bulunduk."