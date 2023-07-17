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Dünya Üç ülkeden ortak füze savunma tatbikatı
Dünya

Üç ülkeden ortak füze savunma tatbikatı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 09:02:00 -
Üç ülkeden ortak füze savunma tatbikatı

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) uluslararası sularda 3'lü füze savunma tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanması, ABD ve Japonya ile ortak füze savunma tatbikatı düzenlediklerini açıkladı.

Güney Kore'nin ROKS Yulgok Yi I, ABD'nin John Finn ve Japonya'nın JS Maya muhrip gemilerinin yer aldığı tatbikatta, balistik füze hedeflerinin tespit edilmesi ve izlenmesine ilişkin prosedürler ve bu konuda bilgi paylaşımı çalışması yapıldı.

Tatbikatın, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı "güçlü yanıt" sistemi geliştirmeye ve üçlü koordinasyonu güçlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.

Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.
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