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Spor Üç milletten çocuklar Osmanlı’da bir arada
Spor

Üç milletten çocuklar Osmanlı’da bir arada

Tarihi camilerden Türk Çarşısı’na ve Vardar Nehri üzerindeki Taşköprü’ye kadar onlarca Osmanlı yapısına sahip olan ve o döneme ait birçok geleneğin hâlâ yaşatıldığı Üsküp, “Osmanlı” adını 3 yıl önce kurulan amatör futbol kulübünde de yaşatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:48:00 -
Üç milletten çocuklar Osmanlı’da bir arada

Üsküp’teki Türk, Arnavut ve Boşnak ailelerin çocuklarının forma giydiği kulüp, üç milletin de ortak değeri sayılan Osmanlı’nın adını taşıyor. Kulübün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü Recep Süleymani, kulüp kurma fikrinin antrenman yaptıkları halı sahanın sahibi ve birkaç ebeveynle yaptıkları istişareler sonucu ortaya çıktığını söyledi. Şuan 3 farklı yaş grubunda 50’ye sporcuları olduğunu belirten Süleymani, 3 oyuncularının Vardar kulübünce transfer edildiğini söyledi.

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