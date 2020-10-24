Üç milletten çocuklar Osmanlı’da bir arada

Üsküp’teki Türk, Arnavut ve Boşnak ailelerin çocuklarının forma giydiği kulüp, üç milletin de ortak değeri sayılan Osmanlı’nın adını taşıyor. Kulübün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü Recep Süleymani, kulüp kurma fikrinin antrenman yaptıkları halı sahanın sahibi ve birkaç ebeveynle yaptıkları istişareler sonucu ortaya çıktığını söyledi. Şuan 3 farklı yaş grubunda 50’ye sporcuları olduğunu belirten Süleymani, 3 oyuncularının Vardar kulübünce transfer edildiğini söyledi.