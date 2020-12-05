Üç işçi konfederasyonunun ortak görüşü: 'Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir geçimi sağlamalıdır'

Üç işçi konfederasyonunun ortak görüşü: 'Asgari ücret, insan onuruna yakışır bir yaşam sağlamalıdır'

Bugün toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Türk-İş, Hak-İş ve DİSK tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Asgari ücret insan onuruna yakışır bir yaşam sağlamalıdır."

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2021 asgari ücret görüşmeleri Covid-19 salgınının tüm dünyada ve bizim için ciddi insani, sosyal ve ekonomik zararını konu alıyor. Küresel salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmış, ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açmıştır. Nitekim, son büyümede çalışanların milli gelir içindeki payının önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Devletin resmi kurumu tarafından açıklanan rakamlardır.Geçerli asgari ücretin, pandemik koşullarda iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir yaşama ücreti olarak belirlendiği ortak kanaatimizdir. işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını sağlayacak, insan onuruna uygun bir ücrettir.Yaşamak ve çalışmak önemli olanlardan biridir. Koşulları düzenlemek için nt uygulamaları. Milyonlarca işçinin asgari ücret ve çevresinde çalıştığı ülkemizde belirlenecek asgari ücret rakamı, sadece asgari ücret çalışanları değil, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği vb. ödemeleri alan yararlanıcılar. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasasının önsözünde, 'İşçinin ve ailesinin yalnızca geçimini sağlayan ücret, düzgün yaşamak için yeterli bir ücret değildir. Ancak, işçinin insanca yaşaması için yeterli maaşı olması gerekir ”. Üç işçi konfederasyonu bir araya gelerek "insan onuruna yakışır asgari ücret" taleplerini ortaklaşa paylaştılar. Anayasamız, devlete 'çalışanların işlerine uygun adil ücret almaları ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma' görevini vermektedir. Ayrıca asgari ücretin belirlenmesinde 'çalışanların geçim kaynakları ve ülkenin ekonomik durumu da dikkate alınır' denilmektedir.

Asgari ücretin pazarlık ücreti olmadığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşçinin ailesi ile düzgün bir şekilde yaşamasını sağlayacak gelirdir. Asgari ücretin belirlenmesi konusundaki müzakerelerde öncelikli olarak dikkate alınması gereken konu, çalışanların karşılaştıkları geçim koşullarıdır. Çalışanlar mağdurdur. ekonomik zorlukların sebebi değil, asgari ücretin 'ülkenin ekonomik durumu' temelinde belirlenmesi kabul edilemez. Türkiye'nin düşük ücret politikası ile rekabet edebilmesi için bir anlayışa sahip olmalıdır. Ülkemizde hala çoğu ülkenin gerisinde AB üyesi ... Günümüzde ücretliler üzerinde katlanılmaz vergi yükü var.Gelecek aylarda maaş bordrosu ödenen çalışanlar düşüyor. Asgari ücretli işçiler bile daha düşük ücret alıyor. Asgari ücrete eşit bir gelirin ücretliler için vergiden muaf tutulması konusunda tüm sosyal taraflar arasında fikir birliği olmasına rağmen, şimdiye kadar herhangi bir düzenleme yapın. bilinen. İşverenin sosyal güvenlik primi düşürülmesine rağmen, işçilerin sosyal güvenlik primleri korunmuştur.

İşçi temsilcileri, asgari ücreti 'insana yakışır' bir düzeye getirmek için Komisyonun çalışmasına dayanması gereken ilkeleri aşağıdaki gibi savunurlar:

- Asgari ücret belirlenirken öncelikle Anayasadaki "geçim koşulları" yaklaşımı izlenmelidir. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca ve insan onuruna uyumlu yaşamasını sağlayacak asgari ücret belirlenmelidir. Yaşadığımız salgın koşullardan kaynaklanan gelir kaybı ve giderlerdeki artışlar da dikkate alınmalıdır.

- Asgari Geçim İndirimi (AGI) hariç olmak üzere asgari ücret açıkça açıklanmalıdır. Vergi, sosyal güvenlik vb. Net tutara kesinti eklenmeli ve yıl boyunca asgari ücret ilan edilen bu net ücretin altına düşmemelidir.

- Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergisiz olmalıdır. Ayrıca ücretli çalışanlara yönelik damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücretten sonraki ilk vergi kademesi için uygulanacak oranın yüzde 10 olması gerekmektedir.

- Asgari ücret, hiçbir ayrım gözetmeksizin ulusal düzeyde bireysel ve yıllık olarak belirlenmelidir. Nitelik gibi ekonomik amaçlar için tüm değerlendirmelerden bağımsız olarak ele alınmalıdır.