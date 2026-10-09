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Yerel Üç aylık takibin ardından 63 adrese uyuşturucu baskını: 11 şüpheli tutuklandı
Yerel

Üç aylık takibin ardından 63 adrese uyuşturucu baskını: 11 şüpheli tutuklandı

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Üç aylık takibin ardından 63 adrese uyuşturucu baskını: 11 şüpheli tutuklandı

Aydın, Muğla ve Denizli’de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 111 şüpheliden 16’sı adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerin 11’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla başlatılan teknik ve fiziki takip yaklaşık üç ay sürdü. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmaların ardından 5 Ekim’de operasyon için harekete geçti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Daire Başkanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Aydın’ın Çine ilçesi ile Muğla ve Denizli’de belirlenen 63 adrese 5 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 95’ine uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 16’sı Çine Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklandı, 5’i ise adli kontrolle salıverildi.

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