Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova Uluslararası Hukuk Dergisi'nde yayımlanan makalesinde, Rusya'nın nükleer silah kullanma koşullarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Devlet Egemenliği ve Nükleer Silah: Ulusal Güvenliğin Sağlanmasının Uluslararası Hukuki Boyutları" başlıklı makalede Medvedev, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin belirli koşullarda önleyici nükleer saldırıyı gündeme getirebileceğini belirtti.

Rusya'nın nükleer doktrinindeki kritik ayrıntıyı açıkladı

Rusya'nın nükleer silah kullanma esaslarına değinen Medvedev, ülkenin varlığını tehlikeye sokabilecek askeri saldırıların nükleer karşılık verilmesine yol açabileceğini kaydetti.

Medvedev, özellikle nükleer olmayan ancak büyük çaplı teknolojik, çevresel veya toplumsal felaketlere neden olabilecek yoğun hava ve uzay saldırılarının da bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade etti.

Rusya'nın varlığının tehdit altında olması veya ülkeye kabul edilemez boyutta zarar verilmesi durumunda, mevcut nükleer politikanın önleyici saldırıya imkân tanıdığını belirtti.

Batılı ülkelere Ukrayna üzerinden nükleer uyarı

Medvedev, Batılı ülkelerin Ukrayna yönetimine açık ya da gizli yollarla nükleer silah sağlamasının Rusya açısından ciddi bir tehdit oluşturacağını vurguladı.

Böyle bir gelişmenin Moskova'yı önleyici nükleer saldırı seçeneğini değerlendirmeye zorlayabileceğini aktaran Medvedev, Ukrayna ve NATO ülkelerinin Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği koşulları ortaya çıkarabilecek adımlar attığını öne sürdü.

Rusya'nın nükleer silah kullanma kararı almadan önce ortaya çıkan zararın büyüklüğünü ve verilecek karşılığın orantılı olup olmadığını kapsamlı biçimde değerlendirdiğini kaydetti.

Medvedev'den dikkat çeken sözler: Ateşle oynayan herkes anlamalı

Ukrayna yönetimine ve Batılı destekçilerine doğrudan seslenen Medvedev, nükleer silah kullanımı konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Kiev yönetimi ve destekçileri, tehlikeli bir yanılgıya kapılmamalı. Yukarıda belirtilen senaryoların gerçekleşmesi halinde nükleer silah kullanma hakkına sahip olduğumuz gibi, bunu yapmakla da yükümlüyüz. Bugün ateşle oynayan herkesin bu gerçeği tam anlamıyla kavraması gerekiyor."

Ukrayna'da neden nükleer silah kullanmadıklarını anlattı

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü ve "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı askeri faaliyetler sırasında nükleer silah kullanmadığını hatırlatan Medvedev, bu kararın kapsamlı değerlendirmeler sonucunda alındığını belirtti.

Mevcut koşullarda nükleer silaha başvurulmasının gerekli görülmediğini aktaran Medvedev, uluslararası hukukun bir devletin varlığını korumak amacıyla nükleer silah kullanmasına izin verdiği görüşünü dile getirdi.

NATO üyeliği hedefini doğrudan tehdit olarak gösterdi

Medvedev, Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefinin Rusya'nın ulusal güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtını bu güvenlik gerekçesine dayandıran Medvedev, Moskova'nın ülkenin varlığını korumak için nükleer caydırıcılık politikasını sürdürdüğünü ifade etti.