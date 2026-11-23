Kaynak kıvılcımı atölyeyi küle çevirdi!
Denizli’de marangoz atölyesinden sıçrayan kaynak kıvılcımları yandaki mobilya atölyesinde yangın çıkardı; yoğun dumandan 1 kişi etkilendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Denizli’de marangoz atölyesinden sıçrayan kaynak kıvılcımları yandaki mobilya atölyesinde yangın çıkardı; yoğun dumandan 1 kişi etkilendi.
Yangın Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde bulunan bir marangoz atölyesinde yapılan kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar yan tarafında bulunan mobilya atölyesine düşmesi sonucu yangın çıktı.
Mobilya atölyesinde bulunan süngerlerin bir anda tutuşması üzerine alevler tüm atölyeyi sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kentin pek çok noktasından görülürken, dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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