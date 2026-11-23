Kerem Aktürkoğlu voleyi vurdu! Sürpriz talip
Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalan ve Sergen Yalçın tarafından milli takıma çağrılmayan Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.
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Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalan ve Sergen Yalçın tarafından milli takıma çağrılmayan Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.
Portekiz basınında yer alan iddialara göre; Sarı-lacivertli ekipteki kariyeri belirsizliğini koruyan 28 yaşındaki kanat oyuncusuna, Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting'in talip olduğu öne sürüldü.
Daha önce Portekiz Ligi'nde Benfica forması giyerek ülkeye kısa sürede uyum sağlayan Kerem Aktürkoğlu, bu kez ezeli rakip Sporting'in radarına girdi. Hücum hattını hızı ve skor katkısı yüksek bir isimle güçlendirmek isteyen Lizbon temsilcisinin, ligi yakından tanıyan milli futbolcuyu devre arası transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi.
RESMİ TEKLİF MASADA - Haberde, Sporting yönetiminin ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı aktarıldı. Portekiz ekibinin, hem oyuncunun şartlarını hem de sarı-lacivertli yönetimin bonservis beklentisini öğrenmek adına ocak ayında resmi temaslara başlayacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI - Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun, kulübü Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına dek devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu maçlarda 1 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı.
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