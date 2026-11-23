SEZON PERFORMANSI - Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun, kulübü Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına dek devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu maçlarda 1 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı.