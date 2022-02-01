Üç aylar yarın mı giriyor?
Üç aylar ne zaman başlayacak? Milyonlarca kişi üç ayların ne zaman başlayacağını, hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman?
Mübarek üç ayların ne zaman başlayacağı merak konusu. Peki, üç aylar ne zaman idrak edilecek?
Üç aylar yarın mı giriyor?
Halk arasında Recep, Şaban ve Ramazan ayı için üç aylan ifadesi kullanılıyor. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.
Üç aylarda aralıksız olarak oruç mu tutulur?
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in diğer aylara oranla daha fazla nafile olarak oruç tuttuğu biliniyor. Ancak Recep ve Şaban aylarında Hz. Peygamber’in aralıksız oruç tuttuğuna dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilip Ramazan ayna eklenerek peş peşe üç ay oruç tutulmasının dini bir dayanağı yoktur.
Üç aylarda aralıksız olarak oruç mu tutulur?
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in diğer aylara oranla daha fazla nafile olarak oruç tuttuğu biliniyor. Ancak Recep ve Şaban aylarında Hz. Peygamber’in aralıksız oruç tuttuğuna dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilip Ramazan ayna eklenerek peş peşe üç ay oruç tutulmasının dini bir dayanağı yoktur.
RECEB AYI
10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
ŞABAN AYI
10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü
10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü
RAMAZAN AYI
10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin
10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab