Üç Adalar'da denizi canlandırmak için balıkçılığı tamamen yasakladılar

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Üç Adalar bölgesi, Eylül ayında yayımlanan tebliğle balıkçılık açısından koruma bölgesi ilan edildi. Vali Hulusi Şahin, Kemer Tekirova'da düzenlenen tanıtım programında "Bu tebliğ ile beraber şu anda bu bölge her türlü balıkçılık faaliyeti yasaklandı" dedi.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğinde yürütülen Üç Adalar Projesi, saha ziyareti ve basın buluşmasıyla tanıtıldı. Programda su ürünleri avcılığı ve demirlemeye yönelik koruma tedbirleri, bilimsel izleme çalışmaları ve ekosistem restorasyonu uygulamaları hakkında bilgi verildi; uzman dalgıçlar eşliğinde dalış yapılarak su altı görüntüleme çalışması da yapıldı. Üç Adaların önümüzdeki üç yıllık koruma ve restorasyon yol haritası da ele alındı.

Vali Şahin, İstanbul Tavşan Adası'nda Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından yürütülen yapay resif ve doğayı yeniden restore etme çalışmalarındaki tecrübeyi Antalya'ya taşımayı hedeflediklerini anlattı. Restorasyon alanının balıkçılık baskısından ve insan etkisinden korunmasını sürecin en önemli halkası olarak tanımlayan Şahin, bu yöndeki talebi Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilettiklerini ve Bakanın büyük destek verdiğini aktardı. Koruma kalkanı altındaki bölgede dernek ekipleri, deniz çayırlarının yeniden oluşturulması ve denizaltı yaşamının tekrar canlandırılması için çalışma yapacak.

Şahin: Kaş'taki yasaklama alanı dalgıç turizmi oluşturdu

Benzer çalışmaların Antalya kıyılarının başka bölgelerinde de yapılacağını söyleyen Vali Şahin, Kaş'taki yasaklama alanını örnek gösterdi. Şahin, bu alanlar sayesinde Kaş'ta çok önemli bir denizaltı dalgıç turizmi oluştuğunu, benzeri bir durumu Kemer'de de uygulamak istediklerini dile getirdi. Şahin, Kaş-Demre bölgesindeki Beymelek'te Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı su ürünleri araştırma enstitüsünün de deniz çayırlarını hem karada hem laboratuvar ortamında üretip daha sonra taşıma yöntemiyle çalışma yapacağını söyledi.

Antalya'nın 640 kilometrelik sahiline işaret eden Şahin, "Birkaç yüz metrelik ya da birkaç kilometrelik tamiratlarla o büyük tahribatı çözemeyiz" dedi. Çalışmalar yaygınlaştıkça yöre halkının bunun avantajlarını göreceğini, yeni bir turizm ve yeni bir balıkçılık türünün gelişeceğini belirten Şahin, "Bununla beraber denizaltı yaşamını yeniden ihya edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Alan Nisan'da seçildi, karar 16 Eylül'de ilan edildi

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Nisan ayında Kemer'de Kemer Tanıtım Vakfı ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile yapılan toplantıda Tavşan Adası'ndaki çalışmaların Antalya'da da uygulanması yönünde karar aldıklarını, Üç Adalar bölgesinin uygun alan olarak belirlendiğini söyledi. Temmuz ayında Antalya Valiliği ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile protokol yaptıklarını aktaran Ebru Şahin, 16 Eylül'de koruma alanı kararının ilan edilmesiyle çalışmaların hızlandığını, dernek ekiplerinin hemen sahada araştırmalara başladığını belirtti. Projeyi uzun soluklu olarak tanımlayan Şahin, "Aynı Tavşan Adası'nda olduğu gibi Üç Adalar bölgesinde de denizel ekosistemin yeniden canlandırılacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Çalışmaların bununla sınırlı kalmayacağını belirten Ebru Şahin, yalnızca Üç Adalar bölgesinde değil Antalya'nın birçok alanında da bu çalışmaları sürdürmek ve projeyi uluslararası basına COP31'de tanıtmak istediklerini söyledi. "COP31'e ev sahipliği yapacak Antalya'nın söyleyecek çok güzel bir sözü olacak" dedi.

Üç yıllık projede koruma-kullanma dengesi gözetilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz ise düzenlemeyi, Üç Adalar bölgesinde su ürünleri avcılığının hem amatör hem de ticari olarak düzenlenmesine dair değişiklik ve bölgenin balıkçılık açısından koruma bölgesi ilan edilmesi şeklinde tanımladı. Üç yıllık bir projenin başlangıcında olduklarını söyleyen Türkyılmaz, "Burada öne çıkardığımız konu sadece koruma yaklaşımı değil, koruma ve kullanma dengesini gözeterek bu işleri gerçekleştirmektir" diye konuştu. Türkyılmaz, alanın yalnızca mevzuatla düzenlenmiş bir çalışma değil, Bakanlıkla birlikte diğer kurumların da sorumluluklarını yerine getirdiği bir alan olacağını kaydetti.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, önümüzdeki yıllar itibarıyla Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve biyolojik çeşitlilik açısından 30 x 30 hedefi olduğunu aktardı. Restorasyon sonrasında alanın hem su altında hem karada kamera sistemleriyle izleneceğini söyleyen Narcı, "Dileriz çocuklarımıza bırakacağımız kıymetli bir miras olacak" dedi.

Programa Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ile Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da katıldı.