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Uber'den dev proje! Uçan taksiler geliyor

Uber, Bell ile ortak projesinde taksi hizmetini gökyüzüne taşıyor. 2023 yılında başlatılacağı iddia edilen bu hizmet ile, uçan taksiler eşliğinde yolculuk yapılabilecek.

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
Uber'den dev proje! Uçan taksiler geliyor

Uber, Bell ile birlikte uçan taksiler konusundaki araştırmalarına devam ediyor ve 2023 yılında bu taksileri görebileceğimizi söylüyor.
Birkaç yıl içerisinde Uber, sizi uçan bir taksiyle alabilir.

Bell, Uber ile birleşerek taksi hizmetini yerden göklere taşıyacak bir plan oluşturmaya çalışıyor. İkili, yaklaşık üç tonluk kaldırma ve indirme sistemini açıkladıktan sonra, taksileri de gökyüzünde görmemiz mümkün. Bell Nexus adını taşıyan bu yeni araç, beş yolcu taşıyabilecek şekilde tasarlanmış.

Çevre dostu bir proje

Bell Nexuslar, şehirlerde yüksek noktalarda bulunan yolcu alım noktalarında bulunacak ve sizi şehrin içerisindeki diğer yolcu alım noktalarına bırakabilecek.

Firma, 2023 yılında teknolojiyi kullanılabilir hale getirebileceğini düşünüyor ve bu projesiyle çevre dostu bir toplu taşıma vadediyor.

Uber’de mühendis direktörü olan Mark Moore “Bell’in yaptıkları hakkında fazlasıyla heyecanlıyız. Piyasada bu teknolojiyle uğraşan birçok firma bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
  1. Uber
  2. uçan taksi

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