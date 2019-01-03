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UBER bir ülkede daha yasaklandı

Avrupa ülkesi Belçika'da, UBER hizmetinin yasaklandığı açıklandı. Ülkede, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırıldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:07
UBER bir ülkede daha yasaklandı

Belçika'da mahkeme, UBER'in 'araba paylaşım servisi sunduğu' savunmasını reddederek, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırdı.

Brüksel'de mahkeme, UBER'in başkentte yasaklanması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme yasaklanmasına karar verdi

Brüksel'deki Flaman Ticari Mahkemesi, UBER'in sağladığı hizmetin yasadışı olduğu ve Brüksel'de yasaklanması gerektiği kararına vardı.

Mahkeme, UBER'in taksi hizmeti değil 'araba paylaşım servisi sunduğu' savunmasını reddederek, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırdı.

Haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle dava açıldı

Dava Brüksel Taksi Derneği tarafından UBER'in haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle açılmıştı.

UBER, hakkında başka ülkelerde de açılan davalarda taksi hizmeti değil araba paylaşım servisi sunduğu iddiasını öne sürmüş, bazı davalarda başarılı olmuştu.

Konunun Belçika Ulaştırma Bakanlığı tarafından incelendiği belirtildi

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:07
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