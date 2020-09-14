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Ekonomi TZOB’dan Antep fıstığı için müdahale kurumu talebi
Ekonomi

TZOB’dan Antep fıstığı için müdahale kurumu talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin çok ve alıcının az olduğu Antep fıstığı sektöründe fiyat istikrarının ancak müdahale kurumuyla sağlanabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:01:00 -
TZOB’dan Antep fıstığı için müdahale kurumu talebi

Antep fıstığının sezon başında ucuz fiyatla alınarak stok yapıldığı, ürün arzının bitiminde yüksek fiyatla piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlandığına dikkati çeken Bayraktar, “Bu durum, başta tatlı üreticileri olmak üzere, fıstığı ham madde olarak kullanan imalatçıları ve tüketicileri olumsuz etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, devletin üreticileri serbest piyasa adı altında tekelleşen alıcılara teslim etmemesi gerektiğini belirterek, “Çok sayıda üretici, az sayıda alıcının olduğu Antep fıstığında istikrar ancak bir müdahale kurumunun varlığıyla sağlanabilir” ifadesini kullandı. Söz konusu kurumun, piyasayı takip ederek gerektiğinde fiyat açıklaması ve piyasayı regüle etmesi gerektiğini bildiren Bayraktar, bu şekilde piyasadaki tekelci yapının kırılacağına işaret etti. Bayraktar, yüksek girdi maliyetlerinin de Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarından olduğunu kaydederek, desteklerin girdi maliyetlerindeki yüksekliğin yanında yetersiz kaldığına dikkati çekti. Bayraktar, bu nedenle Antep fıstığının da fındık gibi alan bazlı destek kapsamına alınmasını istedi.

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