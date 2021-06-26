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Eğitim TYT soru ve cevapları açıklandı mı?
Eğitim

TYT soru ve cevapları açıklandı mı?

TYT soruları ne zaman saat kaçta açıklanacak? YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı. Sınava girenler soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS soruları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-26 12:11:00 -
TYT soru ve cevapları açıklandı mı?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Adaylar soru ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, TYT soruları bugün açıklanır mı? TYT soru ve cevap anahtarı bugün açıklanacak mı?

TYT soru ve cevapları açıklandı mı?

Milyonlarca aday hayalindeki üniversiteye yerleşmek için 26 ve 27 Haziran’da ter dökecek. YKS’nin ilk oturum TYT’nin ardından pek çok kişi ‘TYT soruları ne zaman açıklanır?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. YKS'nin ilk oturumu 26 Haziran'da yapıldı. YKS ikinci ve üçüncü oturumları ise 27 Haziran Pazar günü tamamlanacak. Son oturum YDT 27 Haziran 15.45'te başlayıp 17.45'te sona erecek. Soru ve cevap anahtarının YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra erişime açılması bekleniyor.

Nüfus müdürlükleri açık mı?

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek.

YKS sonucu ne zaman açıklanacak?
YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Eğitim

YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

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