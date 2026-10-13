Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

YILLIK ÜRETİM HEDEFİ 2,2 TWH PowerChina’nın hesaplamalarına göre santralin yıllık üretimi, yaklaşık 830 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelecek. Projeyle yılda yaklaşık 690 bin metrik ton standart kömür tüketiminin önlenmesi ve karbondioksit salımının yaklaşık 2,07 milyon metrik ton azaltılması bekleniyor. Yeni tesis, bölgede kurulan daha geniş bir güneş enerjisi kümesinin parçası olarak faaliyet gösterecek. Aynı bölgede bulunan 50 MW ve 100 MW kapasiteli diğer iki yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali ise projenin 1 GW’lık kurulu güç hesabına dahil edilmiyor. Çin, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi yatırımları kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 15 GW kurulu kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.