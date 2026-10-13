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Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

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Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

Çinghay’da devreye alınan 1 GW kapasiteli hibrit santral, güneş panellerini erimiş tuzla çalışan enerji depolama sistemiyle birleştiriyor.

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Foto - Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

Tesisin 100 MW’lık termal bölümü, depoladığı ısıyla güneş battıktan sonra da elektrik üretebiliyor.

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Foto - Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

Güneşli saatlerde elde edilen enerjiyi akşam saatlerine taşımayı amaçlayan hibrit santral, Çin’in Çinghay eyaletinde şebekeye bağlandı.

#3
Foto - Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

PowerChina tarafından bağlantısı tamamlanan proje, 900 MW fotovoltaik panel kapasitesi ile 100 MW yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemini aynı tesiste buluşturuyor.

#4
Foto - Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

1 Ekim’de tam kapasiteyle şebekeye bağlanan santralin yılda yaklaşık 2,2 TWh elektrik üretmesi bekleniyor. Çin devlet medyası, projeyi gigavat ölçeğinde güneş enerjisi üretimi, termal depolama ve elektrikten ısıya dönüşümü bir araya getiren ülkenin ilk tesisi olarak tanımlıyor.

#5
Foto - Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

antraldeki güneş panelleri doğrudan elektrik üretirken, ihtiyaç fazlası enerjinin bir bölümü 20 MW gücündeki elektrikli ısıtıcı aracılığıyla erimiş tuza aktarılabiliyor. Böylece elektrik, daha sonra kullanılmak üzere ısı biçiminde depolanıyor. Depolanan ısıdan yararlanılarak buhar üretiliyor. Bu buharın türbini çalıştırmasıyla, güneş ışığının yetersiz olduğu saatlerde de elektrik elde edilebiliyor. Sistem, özellikle akşam talebinin yükseldiği dönemlerde üretime destek sağlayabiliyor.

#6
Foto - Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

Fazla üretimin depolanabilmesi, güneşli saatlerde panellerin üretimini kısıtlama ihtiyacını da azaltabilecek bir özellik olarak öne çıkıyor. SEKİZ SAATLİK DEPOLAMA 100 MW’LIK BÖLÜMÜ KAPSIYOR Tesisin yoğunlaştırılmış güneş enerjisi bölümünde, 219 metre yüksekliğindeki kulenin çevresine yerleştirilen 10 bin 310 beşgen ayna kullanılıyor. Güneşi takip eden aynalar, ışınları kulenin tepesindeki alıcıya yönlendirerek erimiş tuzu ısıtıyor. Toplam yansıtıcı alanı yaklaşık 500 bin metrekare olan bu sistemde biriktirilen ısı, 100 MW gücündeki türbinin elektrik üretmesini sağlıyor. Açıklanan sekiz saatlik termal depolama süresi, yalnızca 100 MW kapasiteli yoğunlaştırılmış güneş enerjisi bölümüne ait. Dolayısıyla bu süre, santralin toplam 1 GW gücüyle sekiz saat boyunca üretim yapabileceği anlamına gelmiyor.

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Foto - Çin’de güneş enerjisine gece mesaisi: Depolanan ısıyla elektrik üretecek

YILLIK ÜRETİM HEDEFİ 2,2 TWH PowerChina’nın hesaplamalarına göre santralin yıllık üretimi, yaklaşık 830 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelecek. Projeyle yılda yaklaşık 690 bin metrik ton standart kömür tüketiminin önlenmesi ve karbondioksit salımının yaklaşık 2,07 milyon metrik ton azaltılması bekleniyor. Yeni tesis, bölgede kurulan daha geniş bir güneş enerjisi kümesinin parçası olarak faaliyet gösterecek. Aynı bölgede bulunan 50 MW ve 100 MW kapasiteli diğer iki yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali ise projenin 1 GW’lık kurulu güç hesabına dahil edilmiyor. Çin, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi yatırımları kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 15 GW kurulu kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

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