TYT AYT YDT 2022 soruları ve cevapları son dakika: ÖSYM YKS soru ve cevapları açıklandı mı ne zaman yayınlanacak?

2022 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. 2022-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü.

AYT sınav süresi ne kadar?

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı saat kaçta başlayacak?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

Bu yıl YDT sınavında 168 bin 430 aday ter dökecek. YDT'ye 688 engelli aday katılacak. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak ve 30 bin 418 kişi görev alacak. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

2022 YKS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? YKS sınavı toplamda 3 oturum (TYT, AYT, YDT) ÖSYM tarafından bugün tamamlanmış olunacak. Şimdi gözler 2022 YKS TYT, AYT ve YDT soru ve cevapların yayınlanmasında. Peki YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı mı? YKS 2022 TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? YKS soruları ve cevapları 2022 henüz yayımlanmadı. ÖSYM, 2022 YKS soru ve cevap anahtarlarını AYT ve YDT sınavının tamamlanmasından sonra açıklaması bekleniyor. ÖSYM YKS 2022 soru ve cevapları için tıklayın.