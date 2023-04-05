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Dünya Twitter'da eşcinselliğe sansür
Dünya

Twitter'da eşcinselliğe sansür

Yeniakit Publisher
2023-04-05 09:30:00 -
Twitter'da eşcinselliğe sansür

Twitter, eşcinsellerin kullandığı ifadelere yer veren Tweet'leri sansürlemeye başladı.

Elon Musk’ın Eylül 2022’de satın aldığı ve şu anda CEO’luğunu üstlendiği Twitter, eşcinsellerin kullandığı ifadelerin yer aldığı Tweet’leri sansürlemeye başladı.

Bazı Twitter kullanıcıları, kişilere topluluğu belirleyen “trans, gay, lezbiyen, kuir ve biseksüel” gibi ifadelerin yer aldığı Tweet’leri özel mesaj yoluyla gönderdiğinde Tweet önizlemesinin gösterilmediğini fark etti. Normalde Twitter’da özel mesajdan gönderdiğiniz tüm Tweet bağlantıları, bir önizleme penceresinde gösteriliyor.

Bunun yanı sıra “gun (silah) ve BLM (Black Lives Matter)” gibi ifadeleri içeren Tweet’lerin de sadece bağlantı olarak gözüktüğü paylaşıldı.

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