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Teknoloji

Twitter'a yeni özellik geliyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da makale paylaşımları için yeni bir özellik geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:20:00 -
Twitter'a yeni özellik geliyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen mikroblog sitelerinden Twitter, kullanıcılarının okumadıkları makaleleri paylaşmalarının önüne geçmek için retweet etmeden önce soru soracak.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ve kullanıcıya sahip olan sitelerinden Twitter, makale paylaşımı için yeni bir özellik deniyor. Buna göre, kullanıcılara, açık okumadıkları makaleleri doğrudan paylaşmak istediklerinde, önce makaleyi okuyup okumadıklarını sorulacak.

Twitter, bu yeni özellikteki amacının teyit edilmeyen bilgilerin yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak olduğunu belirtiyor.

Şirket, Android uygulamalarında test edilen özelliğin ‘bilgiye dayanan tartışmaların teşvik edilmesine yardımcı olacağını’ söyledi ve “Twitter üzerinden açmadığınız bir makaleyi retweet ettiğinizde, size önce makaleyi açmak ister misiniz diye sorabiliriz” açıklaması yaptı.

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