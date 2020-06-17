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Teknoloji

Twitter'a çok beklenen özellik: 140 saniye ile sınırlı olacak

Twitter, "sesli tweet" özelliğini iOS için kullanıma sundu. Twitter'ın sesli tweet özelliği 140 saniye ile sınırlı olacak. Bu özellik kısa süre içerisinde Android ve diğer işletim sistemlerinin de kullanımına açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:15:00 -
Twitter'a çok beklenen özellik: 140 saniye ile sınırlı olacak

Twitter'ın yeni özelliği ile birlikte tweetiniz aynı zamanda sesiniz olabilecek.

Sesinizi kaydedip tweet atabileceğiniz bu özellik şimdilik yalnızca iOS işletim sistemi içeren cihazlarda geçerli olacak.

Bu özellik sayesinde kişiler yazdıkları mesajlara bir de ses kaydı ekleyerek paylaşım yapabilecek. Kişilere 140 saniyelik bir ses kayıt limiti koyulacak.

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