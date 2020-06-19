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Teknoloji

Twitter yeni özelliği resmen duyurdu!

Dev sosyal medya platfomu Twitter, tweetlere ses kayıt eklenmesini sağlayan yeni özelliğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 02:01:00 -
Twitter yeni özelliği resmen duyurdu!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter, tweetlere ses kayıt eklenmesini sağlayan yeni bir özellik yayınladı. Yayınlanan yeni özelliğin ilk olarak iOS kullanıcıları için yayınlandığı, şu an için sadece belli bir grup kullanıcı tarafından kullanılabildiği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, her sesli tweetin maksimum 140 saniye uzunluğunda olacağı, ancak bu sınırın aşılması durumunda bir problem olmayacağı belirtildi.

Henüz test aşamasında olan yeni özelliğin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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