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Teknoloji

Twitter ‘sesli tweet’ özelliğini tüm dünyaya duyurdu

Twitter yaptığı güncelleme ile sesli tweet özelliğini kullanıma sundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:46:00 -
Twitter ‘sesli tweet’ özelliğini tüm dünyaya duyurdu

Kullanıcılarına 280 karakter sınırı içerisinde paylaşım yapma imkanı sunan Twitter platforma yeni bir özellik ekledi.

The Verge'de yer alan habere göre, Twitter yaptığı güncelleme ile sesli tweet özelliğini üyelerinin kullanımına açtı. Aynı habere göre, sosyal medya platformuna eklenen yeni özellikle birlikte atılan tweet'lere ses kayıtları eklenebilecek.

Twitter'dan konu ile ilgili kaleme alınan blog yazısında şu ifadelere yer verildi: 

"Bir tweet'i tweet'leyebilirsiniz ancak artık sesinizi de tweet'leyebilirsiniz. Bugün iOS'ta yayınlanan özellikle sesle kayıt alabilir ve tweet atabilirsiniz."

İlk olarak iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda kullanılabilen özelliğin önümüzdeki dönemde Android versiyonunun da kullanıma girmesi bekleniyor.

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Yorumlar

ReceP

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