Twitter o paylaşımlara karşı harekete geçti

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, kopyala-yapıştır şeklinde atılan tweetlere karşı harekete geçti. Şirket, Twitter Communications hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu tarz paylaşım yapan hesapların görünürlüğünü sınırlandıracağını duyurdu.

Spam saldırılarının önüne geçebilmek için daha önce de bu tarz paylaşımlara karşı çeşitli önlemler alan şirket, yaptığı açıklamada bu hesaplara karşı sınırlandırmanın nasıl yapılacağını ise henüz belirtmedi.