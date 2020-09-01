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Teknoloji Twitter o paylaşımlara karşı harekete geçti
Teknoloji

Twitter o paylaşımlara karşı harekete geçti

Dev sosyal medya platformu Twitter, kopyala-yapıştır şeklinde atılan tweetlere karşı harekete geçerek, bu paylaşımı yapan hesapların görünürlüğünü sınırlandıracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 03:34:00 -
Twitter o paylaşımlara karşı harekete geçti

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, kopyala-yapıştır şeklinde atılan tweetlere karşı harekete geçti. Şirket, Twitter Communications hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu tarz paylaşım yapan hesapların görünürlüğünü sınırlandıracağını duyurdu.

Spam saldırılarının önüne geçebilmek için daha önce de bu tarz paylaşımlara karşı çeşitli önlemler alan şirket, yaptığı açıklamada bu hesaplara karşı sınırlandırmanın nasıl yapılacağını ise henüz belirtmedi.

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