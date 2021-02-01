Twitter hesabı nasıl silinir? Telefondan Twitter nasıl kapatılır?

Facebook’un kardeş kuruluşu Twitter, en çok kullanılan sosyal medya platformu arasında yer almakta. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Twitter’ı siyasetçiler de çok aktif bir şekilde kullanmakta. Siyasiler açıklamalarını genellikle Twitter üzerinden yapmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel başta olmak üzere liderlerin yanından yine dünyaca ünlü sanatçılar, sporcular da Twitter’ı yoğun bir şekilde kullanmakta. Twitter hesabı açan kullanıcı bir zaman sonra Twitter’dan sıkılmakta ya da herhangi bir sebep olmadan Twitter hesabını silmek istemekte. Peki Twitter hesabı nasıl silinir? Twitter hesabı nasıl kapatılır? İşte Twitter hesabı silme detayları.

Twitter hesabı nasıl kapatılır?

Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan "Daha fazla" sekmesine tıklayın.

Daha sonra "Ayarlar ve gizlilik" seçeneğine tıklayın.

"Hesabım" seçeneği üzerinden ilerlediğinizde aşağıda "Hesabını devre dışı bırak" seçeneği vardır, buraya tıklayın. Bu sayfada yer alan diğer bilgilere de hesabınızı silmeden önce göz atmanızda fayda vardır.

Karşınıza çıkan sayfada aşağıda yer alan "Devre dışı bırak" yazısına tıkladığınızda hesabınız devre dışı bırakılacaktır.

Telefondan Twitter hesabı nasıl kaldırılır?

Hesabınızı telefonunuzda yer alan mobil uygulama üzerinden de kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler: Hesabınızı açtığınızda sol üst kısımda yer alan profil resminizin üzerine tıklayın. "Ayarlar ve gizlilik" sekmesi üzerinden ilerleyin.

"Hesap" kısmına tıklayın.

En altta yer alan "Hesabınızı devre dışı bırakın" yazısına tıklayın.

"Devre dışı bırak" deyin ve hesabınızı devre dışı bırakın.

Bilgisayardan hesabınızı silerken karşınıza çıkan bilgiler burada da yer alır. Hesabınızı devre dışı bırakmadan önce yapmak istediğiniz işlemleri bu sayfa üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi "Bunları değiştirin" sekmesine tıklayarak değiştirebilirsiniz. Twitter verilerinizi indirmek isterseniz de "Twitter verilerini" yazısına tıkladığınızda işlem başlayacaktır.

Yukarıda da anlattığımız gibi devre dışı bırakma işlemini 30 gün boyunca iptal edebilirsiniz. Bunun için hesabınıza tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır. Eğer tamamen silme konusunda kararlıysanız da 30 gün boyunca hesabınıza giriş yapmamanız durumunda hesabınız kaldırılacaktır.

Bu yolların yanı sıra hesabınızı direkt olarak devre dışı bırakmak için aşağıda paylaşmış olduğumuz Twitter hesap silme linki üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

Twitter hesabınızı devre dışı bırakmak için TIKLAYINIZ!