TV kanalı hacklendi: Zelenski, Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı

Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council'in bildirdiğine göre hacker’lar Ukrayna’da ulusal bir televizyon kanalına saldırdı.16 Mart’ta meydana gelen olayda Ukraine 24 kanalının haber bülteninde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin deep fake videosu gösterildi.

Ukraine 24’te yayınlanan sahte videoda ise haki renkli uzun kollu bir gömlek giymiş ve "başkan olmanın o kadar kolay olmadığı ortaya çıktı" derken gösteriliyor.

Videoda, Zelenski ayrıca Ukraynalıları silahlarını bırakmaya çağırarak, “Teslim olmamızın zamanı geldi. Bu savaşta başarısız olduğumuz aşikar. Donbas'a dönmeye karar verdim” diyor.

Fakat, Atlantik Konseyi’nden araştırma görevlisi Roman Osadchuk, Ukraine 24'ün gerçekten saldırıya uğradığını ve videodaki mesajların yanlış olduğunu doğruladığını söyledi. Videonun çarpıtma olduğuna dair belirtiler arasında Zelenski'nin kafasının vücuduna göre çok büyük olması, aydınlatmanın Zelenski tarafından yüklenen gerçek videolardan farklı görünmesi ve ses kalitesinin düşük olması sayılabilir.

Öte yandan, söz konusu videoyu oluşturan bilgisayar korsanlarının kimliği henüz netlik kazanmadı.

Deep fake video nedir?

Sentetik medya olarak da bilinen deep fake (sahte) videolarda, geleneksel yöntemlerle üretilmiş gibi ve oldukça gerçekçi görünüyor. Ancak aslında, bu tür aldatıcı videolar, karmaşık yazılımlarla oluşturuluyor; görüntü ve ses manipüle ediliyor.

Deep fake videolarda, ünlü veya tanınmış bir kişinin kafasını başka bir vücuda naklediliyor veya ses manipüle ediliyor.